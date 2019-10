I 10 eventi da non perdere nel weekend in "salita" a Como e sul lago

Secondo weekend di ottobre all'insegna di un buon tempo autunnale e molti appuntamenti importanti in particolare a Como dove arriva il Giro di Lombardia. In città prosegue Miniartextil e si inaugura StreetEscape. Poi libri e musica dal vivo tra Como e Brunate. Ma vediamo insieme i migliori eventi di questo weekend con il Lario sempre protagonista anche con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

Sabato 12 ottobre arriva a Como, per il terzo anno consecutivo, il Giro di Lombardia che, insieme alla Granfondo di Cantù e alla gara delle e-bike ad Erba, conferma il territorio Lariano come grande protagonista del ciclismo internazionale. Il Lombardia parte da Bergamo e affronta nel territorio comasco alcune fra le salite più ardue e spettacolari, i così detti i muri, fra le più belle del ciclismo europeo. Si entra attraverso la Val Fresca, che l'anno scorso non era percorribile a causa di una frana, e poi si affrontano i mostri sacri, il Ghisallo, il muro di Sormano, Civiglio, con i suoi 4 km di salita con 400 m di dislivello. Anche Life Electric festeggi il giro con uno speciale pomeriggio di "seta".

Ottava edizione del progetto pubblico di Street Art e Urban Art nelle piazze e nei cortili della città di Como. Artisti contemporanei invadono la città di Como con sculture e installazioni urbane in dialogo con gli spazi pubblici della città. L'inaugurazione di StreetScape avviene sabato 12 Ottobre alle ore 11 nella Sala d'Onore della Pinacoteca di Como con la presentazione del progetto alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Como Carola Gentilini, del responsabile Reale Mutua Andrea Rosso, del presidente del Comitato Artistico Michele Dino Viganò e dei curatori Chiara Canali e Ivan Quaroni. A seguire tour guidato delle opere in città alla presenza degli artisti.

Esplorando in due giorni castagne, streghe e ... dintorni: sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 una grande festa a Rovenna che da 17 anni, presenta tradizioni, leggende e sapori di rovenna e della tradizione comasca. L’antico borgo si trasforma sullo splendido Lago di Como con i suoi spettacoli dedicati ad adulti e bambini di tutte le età. Le streghe di viola e nero vestite ti guidano a scoprire gli angoli più nascosti, più significativi. Gli ambulanti ti stuzzicano con l’artigianato e la loro maestria. Il fumo delle caldarroste ed il miele delle castagne con panna sono il premio di una gita unica, dal fascino antico. Cantastorie e truccabimbi, bancarelle d’artigianato e gastronomia, il servizio di ristorazione che spazia dai piatti locali più ricercati, alla griglia, ai dolci tipici. Castagne, streghe e…dintorni è un piacere per gli occhi e il palato, con un’attenzione speciale a non perdere il significato che la rinnova ormai da 15 anni.

Nata, come tutte le passioni da un grande amore, Miniartextil (inaugurazione sabato 28 settembre alle ore 19.00) nella ex chiesa di San Francesco a Como, giunge alla sua ventinovesima edizione e trasformerà, come sempre accade, l’autunno comasco nell’epicentro della fiber art internazionale. Tante cose si sono succedute e oggi quelle piccole opere rappresentano ancora il cuore della mostra, trovando però spazio accanto a grandi installazioni realizzate da importanti artisti internazionali.L’edizione 2019 non poteva però passare inosservata, preda di un compleanno troppo importante alle porte e così, a partire dal titolo della nuova Miniartextil, POP UP, il desiderio degli organizzatori è stato quello di aprirsi a suggestioni artistiche uniche e particolari,suddividendo come sempre la mostra nelle sezioni MAXI e MINI dislocate nella sede storica della ex Chiesa di San Francesco e nella ex Chiesa di San Pietro in Atrio, a Como.

Organizzato da Alta Fedeltà, il paradiso del vinile in città, sabato 12 ottobre, alle ore 17, all’Officina della Musica di Como, va in scena Route 69 - Il 1969 a 33 Giri. Massimiliano Mox Cristadoro, autore del saggio dal quale prende spunto l'evento, e il giornalista Alessio Brunialti approfondiranno tra aneddoti, ascolti musicali, ed esposizione di vinili, un anno, il 1969, fondamentale per la storia della musica ma non solo. Nella cronologia del 1969 ricostruita nel libro ritroviamo infatti sorprendenti raduni di giovani ribelli (Woodstock e Altamont negli Stati Uniti, l’isola di Wight e Hyde Park in Inghilterra), il primo approdo umano sulla Luna, la strage di Piazza Fontana a Milano, l’efferato assassinio di Sharon Tate, per mano della Manson Family, che sconvolse l’America e il mondo intero.

Per l'edizione numero 8 delle Giornate FAI di Autunno, sabato 12 e domenica 13 ottobre, il Gruppo Giovani di Como propone un itinerario che permetterà al pubblico di scoprire un mondo che da sempre affascina grandi e piccini: l'esperienza del volo! Le diverse aperture saranno legate dalla tematica dei mezzi d'aria, ma riguarderanno ambiti differenti di utilizzo di velivoli. Due giornate dedicate alla visita di hangar, rifugi anti-aerei, basi dell'elisoccorso e, soprattutto, alla (ri)scoperta del nostro territorio.

Il 12 e 13 ottobre il bis con la Festa dei Crotti ad Albavilla Eventi a Como anche quest’anno, ProLoco Albavilla, ha organizza la manifestazione Festa dei Crotti con l'augurio di richiamare in paese migliaia di visitatori da tutta la provincia. Dopo il primo weekend, la manifestazione torna il 12 e 13 ottobre. Nata con l’intento di riscoprire , valorizzare e far conoscere i Crotti di Albavilla, questa edizione, vedrà aperti al pubblico 9 dei 34 Crotti presenti in Albavilla

Torna nel Parco del Grumello l’appuntamento con i Racconti nella (della) natura, versione autunnale. Un’intera giornata, domenica 13 ottobre, dedicata alle narrazioni teatrali e fotografiche, di e per grandi e bambini, diffuse nello splendido contesto del Grumello: tra Parco, Serra e Villa. In scena il racconto di un luogo speciale - coi suoi alberi, fiori, animali, vedute, personaggi e architetture - ma anche racconti “di consapevolezza” e racconti di vita. Protagonisti delle varie rappresentazioni Natura e Ambiente e le tematiche ad esso legate. Protagonisti assieme professionisti e “principianti” coinvolti in progetti sociali e di partecipazione, oltre ai bambini che hanno preso parte al primo ciclo di incontri di teatro e natura Teatralberi, curato nel Parco e nella Serra del Grumello da Cristina Quadrio.

E ancora... Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 12 ottobre 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno