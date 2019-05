I 10 eventi da non perdere questo weekend a Como

Secondo weekend di maggio all'insegna tempo incerto ma con molti appuntamenti in città e sul Lago di Como. Ecco la nostra guida con gli eventi più importanti da oggi fino domenica 12 maggio.

Lake Como Light Festival

L'edizione 2019 del Festival della Luce, che si terrà in vari sedi della città fino al 23 maggio, si annuncia quindi ricca di eventi nel cuore della città (ma non solo), tutti cuciti dal filo d’argento del Chiarodiluna, titolo scelto quest’anno. Splendidi i luoghi in cui si svolgeranno i diversi eventi, tra i quali il Teatro Sociale a la Sala Bianca del Sociale, il magico Ninfeo del Museo Civico Paolo Giovio di Como e anche qualche sede esterna, come il Teatro Nuovo di Rebbio e Villa Imbonati di Cavallasca. Fino al 23 maggio due mostre La Luna all’Università dell’Insubria di Via Valleggio, a cura di Maria Bondani, ricercatrice CNR-IFN (Dipartimento di Scien­za e Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria di Como) con i ragazzi delle scuole che l’hanno realizzata; Luna di Seta al Museo della Seta, con le foto lunari di Edoardo Romagnoli e le loro stampe su seta.

Musica Live Kenny White è in concerto il 10 maggiosul palco del live club All'1&35circa. Cantautore , musicista di studio e scrittore di New York . Per molti anni, White è stato un punto fermo nella scena degli studi di produzione a New York, scrivendo e producendo centinaia di spot pubblicitari per TV e radio per le maggiori aziende americane. In questa veste, ha lavorato con artisti come Gladys Knight, Linda Ronstadt, Dwight Yoakam, Ricky Skaggs, Kim Carnes, Felix Cavaliere, Dobie Grey, Mavis Staples e Aaron Neville tra molti altri. Sabato 11 maggio al Teatro San Teodoro di Cantù, alle 21, si esibiranno alcuni cantautori selezionati per il Tenco Ascolta, un format che si sviluppa con una serie di appuntamenti annuali, in giro per l’Italia. Durante queste serate, il Club Tenco invita ad esibirsi dal vivo alcuni tra i musicisti più interessanti che ogni anno inviano il proprio materiale alla giuria del Premio Tenco. In questa occasione troveremo sul palco quattro artisti, ma non solo loro, che si cimenteranno con brevi set delle loro canzoni, in attesa di essere chiamati sul palco dell'Ariston dove ogni anno vengono assegnate le prestigiose Targhe Tenco. Libri Proseguono gli incontri del Festival Letterario LarioBook, un evento promosso dai colleghi del Corriere di Como ed Espansione Tv. Oggi, alle 18 nell'auditorium di via Sant'Abbondio Mario Luzzato Fegiz con il suo saggio Io odio i talent show. L'autore dialoga con Maurizio Pratelli. Il giornalista de La Provincia di Como Paolo Moretti presenta, sabato 11 maggio alle 19, all'Ostello Bello Lake Como il suo ultimo giallo La bambina che disegnava i draghi. L'autore dialoga in compagnia del collega Andrea Quadroni. Monte Generoso Al centro di un’oasi naturalistica che si snoda sulla linea di confine svizzera, si erge imponente il Monte Generoso. In vetta, su un pianoro roccioso troneggia maestosamente il “Fiore di pietra”, nuova opera del celebre architetto Mario Botta, sulle cui vetrate si specchia un panorama mozzafiato. Due ristoranti inondati di luce e una sala conferenze con vista panoramica offrono il quadro ideale per gustare sapori intensi, per indimenticabili feste in famiglia e straordinari eventi aziendali. Da 125 anni, la ferrovia a cremagliera sale da Capolago, sul Lago di Lugano, ideale per una gita sabato 11 o domenica 12 maggio, alla vetta del Generoso a 1704 metri di quota, percorrendo un tratto di 9 km attraverso un incantevole scenario alpino. Qui, trovano soddisfazione sia i visitatori che desiderano semplicemente svuotare la mente con una rilassante passeggiata sia chi ha ambizioni più sportive Como Lake Dance Award Fino al 12 maggio Como ospita la nuova edizione del Como Lake Dance Award, al quale parteciperanno oltre un migliaio di ballerini provenienti da scuole di danza italiane e straniere e si confronteranno co sul palcoscenico del Teatro Sociale. Prodotta dall’associazione Art & Culture Events, la manifestazione quest’anno consolida il suo format innovativo promuovendo la danza come momento di condivisione, conoscenza e partecipazione.

Ville aperte

Weekend tra natura e cultura a Villa Fogazzaro Roi, bene di proprietà del Fai a Oria Valsolda, in provincia di Como, sulla sponda italiana del lago di Lugano. Un'occasione da non perdere per trascorrere un giorno di sole in uno dei benei più belli del Fondo Ambiente. Inoltre, Jelena Davidović e Massimiliano Girardi fanno incontrare due strumenti molto a loro agio nella musica popolare e folklorica come il saxofono e la fisarmonica in un viaggio tra Francia e Sudamerica.

Fino al 23 giugno la passeggiata del Chilometro della Conoscenza, partenza da Villa Olmo, è aperta tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 10 alle 19. A Villa Sucota e Villa del Grumello vi aspettano con un calendario ricco di eventi. Domenica 12 maggio a Villa del Grumello attività fotografica guidata gratuita e aperta a tutti (con cellulare, tablet o macchina fotografica), a cura di Daniela Manili Pessina(architetto, visual, visiolaria), con la partecipazione del fotografo Andrea Butti. Qui le nostre guide con tutte le ville aperte, le 5 camminate più belle sul Lago di Como e dove guardare i tramonti più belli sul Lario.

Le mostre

Gallery Sweet Gallery Outdoor spegne la sua terza candelina. La biennale di arte ambientale open air, nata nel 2015 a Mariano Comense, apre le sue porte con una nuova edizione dall’11 maggio al 2 giugno. Le protagoniste sono ancora una volta opere realizzate con materiali naturali o di recupero, collocate nel terreno agricolo con accesso da via Luini-via Segantini (accanto al civico 90) e frutto della selezione di progetti pervenuti tramite bando emesso in dicembre.

l Mu.R.A.C (Museo rifugi antiaerei Como) sito nei sotterranei della palazzina storica della Croce Rossa in via Italia Libera 11, sarà aperto l'11 maggio. Occasione per i cittadini di Como e dintorni, di immergersi per un pomeriggio in un luogo ricco di memoria. Un allestimento articolato tra documenti storici inediti, testimonianze video ed oggetti dell’epoca accompagna i visitatori nella scoperta di un patrimonio prezioso per il nostro territorio. I volontari della Croce Rossa, saranno disponibili, per chi vorrà approfondire gli aspetti unici esposti nelle sale del museo. Orari di apertura: dalle 15.00 alle 18.00, ingresso con offerta a partire da 3€ esclusi i ragazzi fino ai 12 anni.

Fino al 18 maggio, allo Spazio Parini di Como, prosegue la mostra ModArt - dalla Moda all’Arte. Espongono 12 artisti comaschi. A Como negli anni Sessanta del Novecento l’industria del tessile occupava un posto di prima fila, non solo a livello nazionale. Si sviluppò una capacità progettuale ed artistica da primeggiare a livello internazionale. Gli espositori che oggi sono raggruppati in questo evento sono stati figli di questo dualismo ed in qualche modo lo sono tutt’ora.

Per il Giro d'Italia a Como, iniziativa organizzata da Distretto Urbano del Commercio e dal Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio con la collaborazione di Fondazione Alessandro Volta. Con il sostegno di Bennet, Autovittani e Confartigianato. Inaugurazione sabato 4 maggio alle ore 17:00, con i curatori le autorità e alcuni campioni della storia del ciclismo. Fino al 27 maggio al Palazzo del Broletto e nelle vie del centro di Como saranno allestite due sezioni della mostra, una riguardante il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo e una che proporrà alcuni scatti del fotografo Fabrizio Delmati.

Proprio per l’importanza che il turismo e la fotografia hanno rivestito nella storia di Villa Carlotta, la stagione 2019 si apre con una mostra fotografica Chiare, fresche e dolci acque. Viaggi fotografici sul Lago di Como (fino al 9 giugno) che ripercorre un secolo di vita lariana e di storia della fotografia. Le opere esposte fanno parte di un fondo di oltre 3.000 fotografie, raccolte con sapienza e meticolosità dal collezionista comasco Ruggero Pini. Un viaggio che parte nell'Ottocento con Luigi Sacchi e Pompeo Pozzi e termina con le istantanee di Alfred Stieglitz. Non solo, per gli appassionati di storia e arte, si propone una visita speciale che riporterà i partecipanti nel Settecento alla ricerca di tracce e testimonianze in giardino e in museo.

Chi non ha mai visto il marchio Pura Lana Vergine? Disegnato nel 1963, è opera di un progettista che con arguzia e ferrea volontà ne ha modellato le linee bianche e nere al fine di costruire una forma unica e riconoscibile. Un’icona che oggi ci viene istintivamente da associare a qualcosa di morbido. L’autore di questo segno-immagine è Franco Grignani, un artista, un grafico, un fotografo. La mostra dei suoi lavori verrà inaugurata al m.a.x. Museo di Chiasso fino al 15 settembre 2019.

Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 11 maggio aprile 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno

Mercato Mercerie, da viale Battisti a viale Varese