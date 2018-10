Vittorio Sgarbi porta Leonardo da Vinci a Lugano

Vittorio Sgarbi esordì al Congressi di Lugano nel 2016 con lo spettacolo teatrale “Caravaggio”, grazie a cui, con sorprendenti salti temporali, condusse il pubblico in un percorso illuminante dentro le vicende artistiche e sociali del Merisi. In seguito il pubblico, ammaliato dall’inedita percezione e stimolato dall’abile miscela di racconto, immagini e suoni, ha potuto sperimentare il sequel “Michelangelo”, spettacolo altrettanto fortunato del 2017. Le magistrali performance di Vittorio Sgarbi han fin qui dimostrato come, artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso il modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi. Quest’anno, il 25 Novembre presso il Palazzo dei Congressi, Sgarbi tenterà di svelare un enigma su cui l’umanità si è da sempre interrogata, presentando “Leonardo”, spettacolo incentrato su LEONARDO DI SER PIETRO DA VINCI (1452/1519). Ingegnere, pittore, scienziato, talento universale giunto a noi attraverso i secoli, il quale ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi: ci saranno sicuramente Monna Lisa in compagnia dell’Ultima Cena, e “ogni aereo ingegno” che il genio di Leonardo studiò. Un nuovo viaggio, progetto di Valentino Corvino e Tommaso Arosio, dedicato allo studio delle relazioni profonde esistenti tra suono e immagine, dove linguaggi, tecnologie e immaginari vengono rielaborati e messi alla prova nello sviluppo di opere sceniche, performance ed installazioni.