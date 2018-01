Tutti i vincitori del talent della lirica al Sociale

Dopo le preselezioni organizzate in tutta Europa, degli oltre 190 iscritti sono arrivati a Como i migliori sessanta giovani talenti per le ultime fasi del prestigioso Concorso AsLiCo. Giorni di emozioni e delusioni, di rivalità e sodalizi, che sono sfociati nella Finale aperta al pubblico, dove la selezione è ancora più ardua: solo in pochi vinceranno e parteciperanno alla stagione lirica successiva, muovendo i primi passi della propria carriera nel mondo professionale dell’opera. “

Domenica 7 gennaio, al Teatro Sociale di Como, si è così la 69° edizione del Concorso per giovani cantanti Lirici d’Europa con l’esecuzione in forma di concerto da parte dei finalisti dei brani scelti dalla Commissione. Al termine della prova finale la Commissione Giudicatrice del Concorso ha dichiarato i vincitori per ruolo.

Falstaff di Giuseppe Verdi

Fenton

Oreste Cosimio

Nannetta

Maria Laura Iacobellis

Il viaggio a Reims di Gioachino Rossini

La contessa di Folleville

Francesca Benitez, Paola Leoci

Opera domani

Carmen di Georges Bizet

Carmen

Francesca Di Sauro

Escamillo

Gianni Luca Giuga

Voci emergenti

Caterina Piva

Iulia-Martiniana Antonie

Gloria Giurgola

Idonei non vincitori

Massimiliano Mandozzi

Nico Franchini

Premio del pubblico

Nico Franchini.

Promosso da AsLiCo d’intesa con Fondazione Teatro alla Scala e OperaLombardia, il Concorso AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici d’Europa individua ogni anno i migliori giovani talenti ai primi passi della carriera, assegnando loro ruoli di opere liriche in programma nella stagione di OperaLombardia o all’interno di iniziative di AsLiCo come: Festival Como Città della Musica, Pocket Opera, Opera Education.

L’edizione di quest’anno selezionava i ruoli per FALSTAFF di Giuseppe Verdi e IL VIAGGIO A REIMS di Gioachino Rossini all’interno della prossima stagione di OperaLombardia, oltre ai ruoli per l’attesa CARMEN di Georges Bizet per la XXII edizione del progetto Opera domani.