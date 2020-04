Villa del Balbianello: sul sito del Fai una straordinaria visita virtuale

#ItaliaMiManchi è il progetto del FAI, Fondo Ambiente Italiano, per far conoscere le meraviglie del Bel Paese anche restando a casa.

Un appuntamento quotidiano, ogni giorno con un luogo diverso, per sognare nell’attesa di poter andare in questi posti magici. L’appuntamento di oggi, 21 aprile, è con la nostra Villa del Balbianello a Tremezzina, grazie allo speciale Il segreto dei glicini. Passione e perfezione maniacale, inserito nella rubrica Racconti in Giardino.

A condurci in questo luogo d’incanto è Massimo Bordoli, il capo giardiniere che dal 1992 si prende cura del verde della Villa del FAI sul Lago di Como.

Per guardare e condividere il video basta collegarsi a www.fondoambiente.it/insieme-sentiamo-la-italia-piu-vicina/.

Sul sito e sui canali social del FAI sono inoltre disponibili approfondimenti video e visite virtuali ad altri beni della fondazione, come per esempio Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda (CO) o anche il racconto dei menu che venivano serviti in Villa nella rubrica Ricette d’autore.