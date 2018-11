Lago di Como: Villa Balbianello sotto la neve per un magico Natale

Dopo il bilancio più che positivo degli scorsi anni, Villa del Balbianello, il bene del FAI più visitato d'Italia, ha deciso di replicare l’esperienza dell’apertura invernale che sta ormai diventando una consolidata tradizione per i visitatori e il territorio. Fra cimeli di viaggio, arredi e collezioni d’arte del suo ultimo proprietario Guido Monzino, avventuroso esploratore di vette, compariranno alcune rappresentazioni che, più di ogni altra cosa, sono capaci di evocare la tradizione natalizia di tutta Italia: i presepi.

“Abbiamo avuto una stagione di grandi numeri in cui Villa del Balbianello ha superato quota 120.000 presenze confermandosi il Bene del FAI più visitato in Italia” commenta Giuliano Francesco Galli, Area Manager FAI Lombardia Prealpina “ora ci attendiamo che questo prolungamento della stagione possa riaffermare per Balbianello e la Tremezzina una capacità di attrazione che vada oltre la stagionalità per puntare a un turismo che duri tutto l’arco dell’anno”.

Sabato 8 dicembre, La notte dei presepi

In attesa del Natale, le porte della villa si apriranno eccezionalmente in orario serale sabato 8 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30 per La Notte dei Presepi, un evento che vedrà al centro l’inaugurazione di alcuni spettacolari presepi realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepe Sezione Tremezzina con cui è attiva una collaborazione ormai pluriennale. L’associazione, che si prefigge di divulgare, tramandare e custodire la tradizione presepistica, allestirà le sue composizioni nella Loggià Segrè e nella Loggia Durini, la cui immagine ha fatto il giro del mondo nell’intramontabile ricordo dei film Star Wars e Casino Royale con 007

I visitatori potranno ammirare l’arte presepiale napoletana nei dettagli delle opere provenienti da importanti collezioni private e una Natività ambientata in villa. Saranno inoltre in mostra alcuni presepi in carta, dalle prime stampe di inizio Ottocento a quelle realizzate con grafiche pop up. Il percorso si concluderà con l’immagine del Presepe in Tremezzina, un dipinto su legno di 2,50 mt x 0,50, che ritrae la scena famigliare dei protagonisti della Notte Santa ambientata al Balbianello. I presepi rimarranno in mostra per tutto il periodo delle festività. La serata dell’8 dicembre sarà allietata dal concerto sotto le stelle del coro Happy Chorus di Delebio e da una degustazione di panettone e vin brulée.

Le aperture invernali

Per rendere ancora più suggestiva l’ambientazione invernale, in collaborazione con “Como Città dei Balocchi”, quest’anno giunta alla 25esima edizione, Villa del Balbianello verrà illuminata nel periodo natalizio.

Inoltre, a partire da dicembre, Villa del Balbianello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: sabato 1, domenica 2, martedì 4 e venerdì 7 dicembre dalle 11 alle 17 (ultimo ingresso alla villa alle 15.30; ultimo ingresso al Giardino alle 16).

Nel periodo dall’8 dicembre al 6 gennaio, gli interni della villa non saranno più visitabili, ma solo la biblioteca e il cartografo, la Loggia Segrè e i Presepi nelle seguenti date: sabato 8, domenica 9, martedì 11, venerdì 14, sabato 15, domenica 16, venerdì 21, sabato 22, domenica 23, lunedì 24, mercoledì 26, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 dicembre 2018, martedì 1, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019: dalle ore 11 alle 17 (ultimo ingresso parco alle 16).

Accessibilità

Via lago è possibile raggiungere la Villa del Balbianello con il servizio di taxiboat a pagamento. A piedi da Lenno, il percorso è di circa 1 km con un tratto in salita, illuminato da lanterne a candela, percorribile in 20-25 minuti.