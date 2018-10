Un viaggio virtuale verso l’Africa: appuntamento dal 22 al 26 ottobre a Como

Synlab porta a Como l’esperienza virtuale di Cesvi già proposta in altre sedi del più grande gruppo europeo di diagnostica medica. Dal 22 al 26 ottobre, presso la sede di viale Innocenzo XI, saranno presenti due referenti Cesvi che coinvolgeranno i pazienti in un’esperienza di forte impatto: si verrà trasportati a 7.000km di distanza, per le strade di Harare, capitale dello Zimbabwe.



“Un viaggio virtuale per cambiare la realtà” sfrutterà la tecnologia Samsung Gear 360 per catapultare i visitatori in Africa, permettendo loro di conoscere la storia di Tadiwanashe e Privilege, un bambino di strada e una ragazza madre che quotidianamente trovano protezione e supporto all’interno della Casa del Sorriso di Cesvi presente in Zimbabwe.



Con l’intento di offrire alla cittadinanza opportunità sociali e formative anche estranee all’area medica, Synlab San Nicolò di Como ha deciso di aprire le porte della sede a un’associazione che si occupa dei più poveri tra i poveri. L’appuntamento è, quindi, da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre presso la sede di viale Innocenzo XI, 70 a Como.