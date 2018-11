Tutti i mercatini a Como in questo lungo weekend di ponte

Ecco una breve agenda per gli appassinati d mercatini e bancarelle ricche di occasioni in città in questo lungo weekend di ponte dall'1 al 4 novembre.

Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Antiquariato

Sabato 3 novembre 2018

Piazza Medaglie d'Oro

Rassegna hobbystica L'arte del fare

Giovedì 1 e domenica 4 novembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 19.30

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno

Giovedì 1 novembre (festa di tutti i Santi) - apertura straordinaria tutto il giorno

Mercato Mercerie, da viale Battisti a viale Varese

Bancarelle all'aperto lungo le mura cittadine

Martedì e giovedì mattina, sabato tutto il giorno

Giovedì 1 novembre (festa di tutti i Santi) - apertura straordinaria tutto il giorno

Parco dei Missionari Comboniani, via Salvadonica 3 a Rebbio

Mercato CortoBio - Produttori locali e biologici

Tutti i sabati dalle 8 alle 12.30