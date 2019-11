The true cost, gli effetti devastanti della fast fashion industry

Sabato 9 novembre alle ore 17, presso la sala della Associazione Alfonso Lissi in via Ennodio 10 a Como, sarà proiettato il documentario THE TRUE COST, film sugli effetti devastanti della fast fashion industry. L’introduzione e l’approfondimento saranno a cura di Anna Castiglioni, giornalista ed ideatrice di Indiestyle.



L’evento è la naturale continuazione dell’incontro del 21 settembre sempre legato alla moda e alla sostenibilità. L’idea di proiettare il film nasce per dare un quadro ancora più specifico dell’industria “fast fashion” e dei danni ambientali, sociali ed etici che porta.



The true cost è un documentario del 2015 diretto da Andrew Morgan. “Girato in diversi Paesi in tutto il mondo, il documentario alterna le immagini delle passerelle più importanti con quelle dei sobborghi più disagiati, dove viene realizzata la gran parte dei capi presenti sul mercato. Con numerose interviste ad addetti ai lavori e opinionisti – tra i quali l’eco-stilista Stella McCartney, l’attivista Livia Firth e l’ambientalista Vandana Shiva – The True Cost ci fa aprire gli occhi sull’impatto umano e ambientale dell’industria della moda, a fronte dell’incremento del 500% nel consumo di abbigliamento registrato negli ultimi vent’anni e della tendenza, sempre più diffusa, al “fast fashion” da parte di aziende e marchi globali. E se il prezzo dei capi di abbigliamento – alta moda a parte – è in calo da decenni, i costi umani e ambientali sono cresciuti a dismisura. Chi paga davvero questo prezzo? Si può creare un futuro migliore, più etico e sostenibile, per la moda?” (fonte mymovies.it).



Anna Castiglioni è giornalista pubblicista. Dal 2011 lavora sul web nell’ambito del giornalismo e della comunicazione: ha collaborato con testate come Yahoo, Gioia! e Blogo. Dopo un’esperienza decennale nel turismo ha conseguito un master in moda sostenibile. Nel 2014 crea Indiestyle.it, un blog che si occupa di slow fashion e che è soprattutto una filosofia di vita: meno è meglio. Attualmente lavora come giornalista free lance, docente e consulente per aziende.