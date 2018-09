Test gratuiti per il diabete in piazza Cavour con "Comocuore in bicicletta"

Controlli gratuiti contro il diabete: sono quelli offerti dall'associazione Provinciale Diabetici di Como in collaborazione con il Centro di Diabetologia di Via Napoleona afferente alla Direzione Attività Clinica del Territorio di Asst Lariana domenica 30 settembre 2018 in occasione dell'evento "Comocuore in bicicletta", la pedalata amatoriale per le vie della città, arrivata alla XXIV edizione, che ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno de “Il Cuore a scuola“, ricerca cardiologico-genetica delle sindromi “QT Lungo” e “Brugada” nelle scuole elementari di Como.

A partire dalle 8.45 tutti i partecipanti potranno sottoporsi allo screening gratuito: il responsabile dottor Giuseppe Carrano con due infermiere del Centro, Anna Bogani e Ada Palmini, saranno presenti alla partenza della manifestazione. Si potranno effettuare la misurazione della pressione arteriosa, la misurazione della glicemia capillare e ricevere informazioni sul diabete. Per chi lo desidera è possibile ripetere un controllo della glicemia dopo la pedalata.

"Il diabete - spiega Carrano - è infatti un fattore di rischio delle malattie cardio-vascolari. E' presente mediamente nel 6% della popolazione nazionale, quindi sul territorio Comasco sono presenti circa 35 mila pazienti diabetici. A fronte di questa grave situazione devono essere messi in campo interventi di prevenzione, informando e sensibilizzando la popolazione sui rischi dell'insorgenza della malattia. Il cambiamento di errati stili di vita e una diagnosi precoce possono incidere sulla durata di vita delle persone a rischio. In questo contesto si inserisce la collaborazione tra le due Associazioni comasche".