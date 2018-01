Un anno senza l'amico Teo Basile: una messa per ricordarlo

E' passato un anno da quando un malore improvviso lo ha strappato alla vita. Teo Basile è morto nella notte a cavallo tra 29 e il 30 gennaio 2017 mentre si trovava nel locale Tag di via Piadeni a Como di cui era promoter. A distanza di un anno amici e parenti hanno deciso di ricordarlo riunendosi per una messa di commemorazione che si tiene alle ore 18 nella chiesa di San Bartolomeo.

Teo Basile era una figura molto conosciuta in città, soprattutto tra i giovani. Era un noto promoter che si era occupato spesso di lanciare e promuovere i locali notturni più in voga in città. La sua morte ha scioccato i suoi numerosissimi amici. Teo Basile si è spento all'età di soli 38 anni.