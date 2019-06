Teo Basile, un aperitivo per ricordare l'amico scomparso

Quest’anno il terzo Memorial Matteo Basile non verra disputato per problemi logistici non dipendenti dagli organizzatori. Infatti, il campo solitamente messo a disposizione dall'oratorio di San Bartolomeo quest'anno non sarà disponibile. Per ricordare il caro amico scomparso per un improvviso malore il 29 gennaio 2017, chi vorrà il 9 luglio dalle ore 20 potrà partecipare al Pura Vida (via Puecher 4, zona Tempio Voltiano) a un aperetivo. Tutti insieme in allegria per ricordare Teo Basile.