Il Teatro Sociale, le scuole e il Comune di Como insieme per la Giornata della Memoria

Il 12 gennaio 2018 al Teatro Sociale di Como, in occasione della Giornata della Memoria - che si celebra ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz - verrà rappresentata l'opera musicale Brundibar di Hans Krása. Il progetto vede la collaborazione di diverse realtà del territorio: oltre ad AsLiCo, partecipano scuole di vario ordine della provincia comasca e il Comune di Como.

L'opera, particolarmente significativa perché scritta e rappresentata più volte all’interno del campo di concentramento di Terezin, prevede un'orchestra, un coro, voci soliste e attori, tutti provenienti dalle scuole coinvolte.

L’Istituto Comprensivo Como Borgovico partecipa come coro, orchestra e intervento vocale con le classi IV e V delle primarie, il Liceo Musicale "Teresa Ciceri" si è occupato dei solisti e orchestra, nella quale sono inseriti anche gli allievi del Conservatorio "Verdi" di Como.

Il Liceo Artistico "Melotti" di Cantù, invece, si è occupato delle scenografie.

In programma per il 12 gennaio, ci sono due recite al mattino (ore 9.00 e 11.00) aperte alle scuole comasche che vi potranno partecipare gratuitamente, grazie all’Assessorato alle Politiche educative del Comune di Como: da anni il Comune sostiene la collaborazione tra Scuola e Teatro che rappresenta – come racconta l’Assessore Amelia Locatelli – un’opportunità indiscussa per mantenere viva la memoria, per promuovere senso civico e crescita interiore nelle nuove generazioni.

Una terza replica, alle ore 20.30, sarà aperta a tutto il pubblico al costo di 5 euro a biglietto.