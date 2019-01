Al Teatro Sociale di Como arriva il Rinaldo di Händel

Venerdì 11 gennaio alle ore 20.00 e domenica 13 gennaio alle ore 15.30 al Teatro Sociale di Como, va in scena l’ultima opera in Stagione: Rinaldo, la nuova produzione di OperaLombardia con la regia di Jacopo Spirei e la direzione di Ottavio Dantone. La prima opera su libretto italiano che il ventiseienne Händel scrisse per Londra nel 1711, ispirata alla Gerusalemme Liberata di Tasso, è un capolavoro che colpisce per la ricchezza e la varietà di colori e stili. L'opera raccolse, fin dalla prima rappresentazione a Londra il 24 febbraio 1711, un successo artistico e sociale strepitoso.

Imprescindibile la presenza dell'ensemble barocco, Accademia Bizantina, guidato dal carismatico e colto Ottavio Dantone, guida esperta nel percorso di focalizzazione e di specializzazione che coniuga ricerca filologica e studio della prassi estetica interpretativa ed esecutiva del Barocco. L’esecuzione rigorosa dialoga con la regia innovativa di Jacopo Spirei, regista di talento che per oltre 15 anni è stato assistente ed allievo del maestro Graham Vick.

L’iniziativa dedicata agli UNDER4: un abbonamento per 4 serate riservato a solo 40 persone con massimo 40 anni di età. L’idea è di creare un piccolo club privato, quattro sere, una al mese, da condividere iniziando dall’aperitivo offerto da RIVO - Lake Como Foraged Gin, per passare poi allo spettacolo.

Il tutto ad un prezzo molto vantaggioso e che unisce diversi generi di spettacolo, a cui gli UNDER40 potranno aggiungere gratuitamente a loro scelta un concerto sinfonico.

L’abbonamento comprende gli spettacoli Rinaldo 11/1 (ore 20) – Opera, Paolo Migone 3/2 – prose 2, Sagra della primavera, 29/3 – Danza, Alessandro Baricco 12/4 – Prose 1, 4 aperitivi, un concerto sinfonico a scelta, per un totale di 100€. La serata inizia con l’aperitivo in Sala Pasta alle ore 19.00.

INFO

Biglietti dell’opera da 58,00€ a 15,00€ + prev. Abbonamento 4X40 UNDER40 a 100€.

Biglietti e abbonamenti in vendita presso la biglietteria del Teatro oppure online su www.teatrosocialecomo.it