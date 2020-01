Musical a Como: al Teatro Sociale arrivano due notti con Grease

In Italia, il musical prodotto da Compagnia della Rancia è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni. In oltre 20 anni di successi strabilianti in Italia, Grease Il Musical si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro.

Lo spettacolo va in scena al Teatro Sociale di Como venerdì, 17 gennaio – ore 20.30 e sabato, 18 gennaio – ore 20.30. Grease di Jim Jacobs e Warren Casey, regia Saverio Marconi, con Simone Sassudelli, Francesca Ciavaglia, Giorgio Camandona, Eleonora Lombardo, Nick Casciaro. Produzione Compagnia della Rancia in collaborazione con MyNina Spettacoli.