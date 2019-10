Il Teatro Sociale è Under 40: ecco un poker di spettacoli su misura

Torna al Teatro Sociale di Como l’iniziativa 4X40 UNDER40: il social club più esclusivo di Como. Una formula con un‘experience dedicata:

4 spettacoli riservati a 40 spettatori under40, in collaborazione con RIVO - Lake Como Foraged Gin.

Un club che il Teatro Sociale di Como ha pensato con un incontro in un’area VIP dedicata, per una degustazione di cocktails a cura di RIVO Gin, un momento per qualche aneddoto relativo alla messa in scena, insieme ai segreti che il bar tender svelerà; per poi procedere all’arte, alla musica, al teatro.

Il tutto ad un prezzo molto vantaggioso, per accedere a diversi generi di spettacolo.

Si comincia giovedì 21 novembre con Skianto, di e con il bravissimo Filippo Timi, che torna al Sociale dopo qualche anno, rimettendo in scena questo spettacolo proprio partendo da Como, dove starà per diversi giorni, impegnato con le prove e il riallestimento.

Segue venerdì 10 gennaio, il dittico lirico L’heure espagnole / Gianni Schicchi, due atti unici, opere comiche, rispettivamente di Maurice Ravel e di Giacomo Puccini, composte ad inizio ‘900, che porteranno ad una divertente ed ironica percezione del tempo.

Si passa poi a venerdì 28 febbraio con uno spettacolo, tra i più attesi della stagione, che contempla danza acrobatica, musical, momenti circensi in Alice in Wonderland, interpretato dal Circus-Theatre Elysium.

Chiuderà la prosa open, più leggera, che sa far riflettere con ironia: sul palco sabato 7 marzo Alessandro Bergonzoni con il suo Trascendi e sali.

A questi spettacoli, poi, gli UNDER40 potranno aggiungere gratuitamente a loro scelta un concerto della stagione classica.

Il costo è di 100 € e comprende: accoglienza dedicata; momento di degustazione e approfondimento; quattro spettacoli; 1 biglietto omaggio per un concerto della stagione concertistica a scelta.