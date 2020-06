Teatro Sociale di Como, riapre la biglietteria

Da martedì 16 giugno 2020, la biglietteria del Teatro Sociale di Como riapre al pubblico, nella piena osservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19, secondo l’Ordinanza della Regione Lombardia n.556 del 12/06/2020. I giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00.

Coloro che non fossero riusciti a richiedere i voucher tramite procedura digitale, possono presentarsi con i biglietti stampati, per i quali richiedere il voucher, entro e non oltre giovedì 18 giugno 2020. Gli orari di infoline rimangono invariati, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30, tel. 031/270170. La biglietteria può essere contattata all’email biglietteria@teatrosocialecomo.it