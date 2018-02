Torna al Teatro Sociale di Como il Gran Ballo del'800

Sabato 19 maggio il Teatro Sociale di Como riprende una prestigiosa tradizione cittadina che da metà Ottocento fino a circa gli anni Sessanta del Novecento ogni anno riscuoteva molto successo e coincideva con l’apertura della stagione lirica: il Gran Ballo in platea.

La Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca, ci regalerà grandi emozioni con il Gran Ballo dell'80 sul Lago di Como, un evento nato dallo spettacolo Gran Ballo dell'800 che da molti anni viene ospitato in Italia e all’estro all'interno di Teatri, Castelli, Palazzi, Ambasciate. Sembra impossibile e invece accadrà davvero. Vivere la magia e l'atmosfera romantica di un Gran Ballo del XIX secolo. Assaporare la gioia ed il tremito dell'abbraccio di un valzer, dell'armonia di una quadriglia, della freschezza di una contraddanza.

Il Gran Ballo dell'800 sul Lago di Como vedrà aprirsi le danze con straordinari ballerini (provenienti da molte città italiane e da alcune capitali europee) in eleganti frac e preziosi abiti crinolina che eseguiranno Valzer, Quadriglie, Contraddanze, Mazurche tratte dai manuali dei più celebri maestri del XIX secolo e dai più incantevoli film in costume. Sarà un evento elegante, divertente ed emozionante anche per il repertorio musicale: da Rossini a Strauss, da Verdi a Ziehrer, da Bellini a Ciajkovsky e Puccini.

Il Gran Ballo dell'800 sul Lago di Como non sarà solo uno splendido evento da gustare ma sarà anche coinvolgente, infatti oltre a far vivere ad ogni partecipante la favolosa suggestione ottocentesca, osservando l'esecuzione di danze spettacolari, coinvolgerà ciascuno nel gioco brioso e divertente del ballo. Gli invitati si inseriranno da subito, dal momento stesso del loro arrivo, in una situazione in divenire che li renderà immediatamente protagonisti. Oggi sorprendere, stupire, divertire un pubblico abituato a viaggiare, vedere e conoscere mille cose, non è facile. Il Gran Ballo dell'800 sul Lago di Como offrirà invece un momento magico, unico e inimitabile che rimarrà nei ricordi e nelle emozioni degli ospiti grazie alla trama modulare con cui è concepito, finalizzata alla partecipazione attiva e al coinvolgimento reale degli intervenuti. Come si può intuire, è proprio un grande incontro quello della Compagnia Nazionale di Danza Storica con il Teatro Sociale di Como.

Il Gran Ballo dell'800 sul Lago di Como è frutto della passione intellettuale, dello slancio creativo e dell'accuratezza filologica delle ricerche del direttore Nino Graziano Luca che plasma le indicazioni tratte dai testi dell'epoca in veri e propri capolavori del bello, facendole diventare patrimonio collettivo ed accessibile a tutti. L'evento è promosso con la finalità di un fundraising: il ricavato verrà infatti destinato ai lavori di ristrutturazione in atto al Teatro Sociale. Il 20 maggio ci sarà uno Shooting fotografico ed un'Estemporanea d'arte nei luoghi simbolo della città con i “partecipanti in costume dell'800” che si presteranno nel ruolo di modelle e modelli per i pittori ed i fotografi che si concluderà a pranzo con un “Dejuner sur l'herbe”.