Teatro Sociale di Como, tutte le proposte della campagna abbonamenti

Continua lcampagna abbonamenti della Stagione Notte 2018/2019 del Teatro Sociale di Como. Diverse le proposte di abbonamento in programma: gli abbonamenti di genere (opera, prosa1, prosa2, danza, concertistica, circuiti teatrali lombardi); gli abbonamenti dinamici (che consentono allo spettatore di disegnare un proprio percorso, scegliendo personalmente all’interno di un’unica stagione teatrale una combinazione trasversale di diversi spettacoli); la nuova proposta 4x40 UNDER40: un abbonamento per 4 serate riservato a solo 40 persone con massimo 40 anni di età! Come un piccolo club privato, quattro sere da condividere iniziando dall’aperitivo in Sala Pasta, curato da Rivo Gin, per passare poi allo spettacolo. Il tutto per un totale di 100€, a cui si aggiunge in omaggio un concerto sinfonico a scelta. Aperitivo ore 19.00, spettacolo ore 20.30: Rinaldo 11/1, Migone 3/2, Sagra primavera 29/3, Baricco 12/4.

Sabato 8 settembre, invece, si aprirà la vendita dei biglietti singoli, presso la nostra biglietteria e online sul sito internet www.teatrosocialecomo.it .

La biglietteria riaprirà con i consueti orari da domani martedì 28 agosto, mentre l'infoline riprenderà dal 4 settembre. Ricordiamo infatti che da alcuni mesi è attivo questo servizio per parlare con un operatore, per le prenotazioni telefoniche o richiesta informazioni (tel. 031/270170 - dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30).