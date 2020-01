Al Teatro San Teodoro di Cantù va in scena quel diavolo dell'indifferenza

Sabato 18 gennaio dalle 19.30 arriva tra le mura del Teatro San Teodoro di Cantù va in scena L'indifferenza, una parabola sul valore della memoria e sull’esistenza del male.

Franco riceve la visita inaspettata di un uomo che rivela di essere a conoscenza del suo passato. Oggi marito affettuoso, circa dieci anni prima ha ucciso barbaramente una ragazzina in territorio di guerra franco. L’ospite inatteso dichiara di essere il padre della vittima, ma anche di non covare risentimento per l’assassino. Successivamente, la moglie di Franco rivela di essere incinta, nonostante i medici tempo addietro le avessero diagnosticato una sterilità irreversibile.

Una serie di circostanze condurrà i tre protagonisti a smentirsi e ad attraversare sfumature delle loro personalità ignote, a svelare desideri reconditi e bisogni inconfessabili.

L’ospite inatteso è presenza ambigua e inquietante: vestito candidamente, munito di libri sacri, si presenta dapprima come padre, poi come testimone, e a fasi alterne come Dio o diavolo. È un’entità manichea, a metà tra bene e male. Ponendosi fra moglie e marito è in grado di far emergere i loro lati più ambigui, nascosti, sordidi.

L’indifferenza è un thriller che costringe lo spettatore a prendere costantemente posizione su cosa sia vero e cosa sia falso, su cosa sia bene e cosa sia male, in una lotta metaforica tra il progresso della civiltà occidentale e la sua natura bestiale e sanguinaria.

scritto e diretto da Pablo Solari

con Luca Mammoli, Woody Neri, Valeria Perdonò

scenografia e costumi di Maddalena Oriani

coproduzione Teatro i / Centro Teatrale MaMiMò