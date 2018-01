Il Teatro Parenti porta Bull al Sociale di Como

Il 25 gennaio 2018, inizio spettacolo alle 20.30, alla Sala Bianca del Teatro Sociale arriva Bull di Mike Bartlett, spettacolo tradotto da Jacopo Gassmann per la regia e spazio scenico di Fabio Cherstich

Il Franco Parenti mette in scena a Como la commedia spietata e politicamente scorretta di Mike Bartlett, giovane e pluripremiato scrittore tra i più interessanti e lucidi del Regno Unito, che con Bull, nel 2013, ha vinto il premio come miglior spettacolo al National Theatre di Londra.

Tre dipendenti aspettano il capo, per sapere chi di loro sarà licenziato. Nella lotta per la sopravvivenza nessun colpo è troppo basso: uno di loro finirà piegato come un toro nell’arena di questa pièce-macello.

Bull delinea con angosciante lucidità le derive di un mondo lavorativo sempre più selettivo. A farne le spese sono i più deboli: non necessariamente i meno competenti, spesso i più umani, non abbastanza vaccinati contro la cattiveria e l’imperante cinismo.

Questo spettacolo presenta in maniera diretta e brutale il periodo di profonda crisi che l’Italia e numerosi altri paesi stanno vivendo oggigiorno, dove il lavoro sicuro è sempre più un’utopia.

Guarda il trailer