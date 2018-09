Stagione Notte: il Teatro Sociale di Como riparte con "Il viaggio a Reims"

Lo scorso anno a inizio stagione il Teatro Sociale di Como si era imbarcato su un traghetto in compagnia di Ettore Majorana. Quest’anno, invece, il viaggio ha come prima destinazione Reims, per proseguire poi in tutto il mondo con spettacoli di diverso genere e diversa nazionalità. Un viaggio denso di emozioni e pensieri, con tappe per riflettere e soste per ridere. In compagnia di musica e parole.

Come detto, la Stagione si apre ufficialmente il 27 e 29 settembre con Il viaggio a Reims, per continuare le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Gioachino Rossini. Torna a Como a curare la regia lo stravagante Michal Znaniecki, mentre la direzione sarà affidata al giovane Michele Spotti, già co- nosciuto qualche anno fa con Opera domani.

Rossini ha creato uno squarcio della società che celebra. Che vive le proprie ossessioni, le paure, le isterie e l’umanità. Ma anche piccoli conflitti di ogni giorno, piccoli amori, piccoli gesti quotidiani. Ovvero le relazioni umane. Vittime della moda, amanti segreti, timide ragazzine. L’ambientazione della storia in un hotel termale permette di costruire una vera e propria gabbia di matti; a volte caricaturali, a volte dolorosamente veri. Rossini ne è maestro e noi lo assecondiamo. Uno squarcio della società dell’epoca di Rossini descritto con maestria e humor.

22 e 23 settembre

Fai Il pieno d’opera

23 settembre, Ore 11.00

Aspettando… Il Viaggio A Reims

25 settembre, ore 19.00

Primagiovani Under30