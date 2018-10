A Tavernerio "Siamo uccelli che volano lontano", spettacolo teatrale con Luminanda

Si intitola "Siamo uccelli che volano lontano" lo spettacolo teatrale che andrà in scena all'auditorium di Tavernerio sabato 20 ottobre 2018 alle 21.

Uno "spettacolo migrante" come lo definisce la locandina, a cura dell'associazione Luminanda, organizzato in collaborazione con il comune di Tavernerio. L'ingresso è libero.