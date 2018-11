Al Sociale di Como lo spettacolo in memoria di Christina Kourbatova e di tutte le vittime della strage al Teatro Dubrovka di Mosca

Sabato 1 dicembre, al Teatro Sociale di Como, andrà in scena uno spettacolo in memoria di Christina Kourbatova, la giovane attrice uccisa durante l’attacco al Teatro Dubrovka nel 2002 per mano di un commando di terroristi ceceni. Uno spettacolo di teatro musicale che ha già fatto il giro dell’Europa ed è stato premiato come miglior spettacolo per ragazzi a Mosca ed in Russia.

Il folklore russo è la vera anima di Sognando la pioggia che, dopo aver ottenuto numerosi premi in Russia, oggi si presenta in Italia. Alla base di questo spettacolo plastico-musicale ci sono le movenze originali, il canto popolare polifonico a cappella, preghiere e canti rituali. Colori e suoni che ci portano lontano, un viaggio verso mete sconosciute delle quali intuiamo i sapori, canti che evocano atmosfere fiabesche. una serata magica, ricca di fascino in grado di ammaliare grandi e piccini.

Un uomo moderno vive in uno stato di stress continuo. Siamo pieni di paure, fobie ed agitazione. Ci stiamo nascondendo dentro le nostre case, protetti con le porte di ferro e finestre di plastica, e abbiamo sempre un ombrello pronto in caso di pioggia. Stiamo guardando il mondo attraverso lo schermo televisivo, leggendo i libri elettronici, comunicando in rete e ascoltando il rumore della pioggia negli auricolari. Guardare questo spettacolo, e, forse, sentire quello, che non si è mai sentito prima, e ricordera quello che si è dimenticato ormai da tanto tempo. Capire come davanti agli occhi di un uomo passa tutta la sua vita. Vedere la sua nascita, festeggiamenti, amicizia, amore, guerra, perdita e ritrovamento degli amici. Il destino, che offre da bere a tutti dal suo calice. Undici canzoni scenderanno come la pioggia, portando via i confini tra la realtà e sogno, tra il passato e presente, ci riporteranno all’inizio, alle origini. Il nostro spettacolo è adatto a tutte le età. Ogni spettatore, giovane o adulto, troverà qualcosa di importante per sé stesso. E tra l’altro, si dice: sognare la pioggia porta bene.