Musica e parole per i 70 anni di AsLiCo al Teatro Sociale di Como

Uno speciale evento/concerto presso il Teatro Sociale di Como celebra, il prossimo 28 ottobre alle ore 17.00, un compleanno importante. Fondata nel 1949 da AsLiCo, l’Associazione Lirica Concertistica Italiana, che storicamente promuove l’opera e la musica lirica in Italia ed in Europa, compie 70 anni e con lei il celebre Concorso per giovani cantanti lirici d’ Europa. Il Concorso AsLiCo, una delle più importanti manifestazioni in ambito lirico a livello europeo, ogni anno seleziona centinaia di giovani cantanti per assegnare ai vincitori i ruoli principali delle stagioni liriche di OperaLombardia e di altre attività di AsLiCo come il Festival Como Città della Musica, Pocket Opera, i concerti lirico-sinfonici ed i progetti di Opera Education. Oltre ad essere un’importantissima vetrina per nuovi cantanti di talento, il Concorso offre loro la possibilità di completare una formazione di altissimo livello, accedendo così ad un’opportunità unica che valorizza e sostiene i migliori giovani artisti europei. Un’occasione imperdibile per festeggiare un traguardo importante, celebrando sul palcoscenico una storia di arte, lavoro e passione con le voci che negli ultimi vent’anni hanno debuttato grazie al Concorso, per poi spiccare il volo. Il 28 ottobre una piacevole kermesse condotta da Francesco Micheli, insieme ai Cantanti AsLiCo accompagnati al pianoforte da Giorgio Martano e con la partecipazione del Coro 200.Com, ripercorrerà la storia di AsLiCo e del Concorso grazie a musica, racconti, video e testimonianze dei protagonisti.

L’AsLiCo in 70 anni ha selezionato e lanciato grandi talenti della lirica italiana del calibro di Luis Alva, Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli, Mirella Freni, Nicola Martinucci, Paolo Montarsolo, Katia Ricciarelli, Renata Scotto, e – qualche anno più in là - Simone Alaimo, Daniela Dessì, Ambrogio Maestri, Michele Pertusi, Giuseppe Sabbatini, per nominarne solo alcuni.