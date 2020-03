Anche il Teatro San Teodoro di Cantù riscrive il suo calendario

Anche il Teatro San Teodoro di Cantù è costretto a riscrivere il proprio calendario, aggiornandolo con gli spettacoli sospesi e rinviati a causa delle recenti ordinanze per contenere il contagio da coronavirus. Di seguito tutte le variazioni previste per i prossimi appuntamenti.

NEKUDALEKO | MOSTRA DI MONICA CONSONNI E MATTIA POZZI (MOSTRA) domenica 15 marzo ore 19 (era previsto sabato 29 febbraio) info.

PINOCCHIO SIAMO NOI (STAGIONE FAMIGLIE) domenica 29 marzo ore 15 (era previsto domenica 23 febbraio) info.

HO VISTO COSE CHE VOI UMANI... (STAGIONE DOMENICHE IN CONCERTO) domenica 5 aprile ore 21 (era previsto domenica 1 marzo) info.

DEDALO E ICARO (STAGIONE PROSA) giovedì 30 aprile ore 21 (era previsto venerdì 28 febbraio) info



COSA DIRÀ LA GENTE (FUORI STAGIONE - CINEMA) ANNULLATO (era previsto giovedì 5 marzo. Non era prevista prevendita)

TANGO (FUORI STAGIONE) ancora da stabilire (era previsto sabato 7 marzo) info

Salvo nuove disposizioni regionale e/o nazionali, il primo spettacolo che ospiteremo sarà LA NIPOTE DI MUBARAK (STAGIONE PROSA) sabato 14 marzo ore 21. Info

Le prenotazioni e gli acquisti effettuati per gli spettacoli sospesi saranno automaticamente assegnati alle nuove repliche. In caso di impossibilità, è possibile richiedere il rimborso del biglietto o la sostituzione con le stesse modalità di acquisto: inviando una mail a biglietti@teatrosanteodoro.it per prenotazioni e acquisti online o direttamente in biglietteria per acquisti effettuati fisicamente in teatro.

Per rispondere alle esigenze del pubblico, in ogni caso, la biglietteria sarà aperta in via straordinaria giovedì 5 marzo dalle 18 alle 20.