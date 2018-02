I racconti di Masha al Teatro Sociale di Como

MyNina Spettacoli comunica che, per problemi tecnici organizzativi, la sola recita delle 17.30 di I racconti di Masha di domencia 25 febbraio al Teatro Sociale di Como è stata annullata, mentre è confermata la recita delle ore 14.30.

Chi è in possesso dei biglietti può decidere se partecipare alla recita delle ore 14.30 oppure chiedere il rimborso, contattando la biglietteria nei consueti orari d’apertura (martedì e giovedì ore 10.00 – 14.00, mercoledì e venerdi ore 16.00 – 20.00, sabato ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) via mail a biglietteria@aslico.org oppure al tel. 031/270170.

I racconti di Masha è il nuovo entusiasmante spettacolo, che tra l’allegria delle musiche, le scenografie digitali e il dinamismo delle coreografie, porta in scena lo spin-off della più amata serie tv per bambini proponendosi ancora una volta di eccellere con contenuti nuovi e dalla massima interattività. Dunque tanta attesa per questo nuovo spettacolo che, in anteprima europea, porterà in scena le storie e le fiabe popolari, rielaborate e mescolate dalla piccola Masha con tanta fantasia e tutta l’ingenuità tipica di un bambino. Divertimento Assicurato.