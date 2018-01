"La paranza dei bambini" di Roberto Saviano arriva al Teatro Sociale di Como

La paranza dei bambini" arriva al Teatro Sociale di Como martedì 9 e mercoledì 10 gennaio alle ore 20.30. A dieci anni dalla messa in scena di Gomorra, Mario Gelardi, direttore artistico del Nuovo Teatro Sanità, e Roberto Saviano sono tornati a collaborare per questo spettacolo tratto proprio dal romanzo omonimo dello scrittore. Dal cuore nero di Napoli, in scena ci sono le storie di “bambini” pronti a uccidere: una tragedia molto, troppo, reale. Lo spettacolo nasce in un luogo ‘miracoloso’ nel centro storico di Napoli, dove si tenta di costruire un presente e un futuro possibile.

"Il Nuovo Teatro Sanità e Mario Gelardi - dice Roberto Saviano - non sono solo resistenza e non sono semplicemente teatro. Loro sono il nucleo intorno al quale alla Sanità, a Napoli, si costruisce un presente reale, che si può toccare vedere e ascoltare. Un futuro che si può immaginare. Loro sono voci che sovrastano urla, sono mani tese. Con loro, con Mario, lavoro per portare in scena “La paranza dei bambini”. Solo loro possono trasformare in corpi, volti e voci le mie parole".

Hanno scarpe firmate, famiglie quasi normali e grandi ali “d'appartenenza” tatuate sulla schiena. Sfrecciano in moto contromano per le vie di Napoli perché sanno che la loro unica possibilità è giocarsi tutto e subito. Non temono il carcere né la morte. Sparano, spacciano, spendono. Sono la paranza dei bambini.

Nel gergo camorristico "paranza" significa gruppo criminale, ma il termine ha origini marinaresche e indica le piccole imbarcazioni per la pesca che, in coppia, tirano le reti nei fondali bassi, dove si pescano soprattutto pesci piccoli per la frittura di paranza. L'espressione "paranza dei bambini" indica la batteria di fuoco, ma restituisce anche con una certa fedeltà l'immagine di pesci talmente piccoli da poter essere cucinati solo fritti, proprio come quei giovanissimi legati alla camorra che Roberto Saviano racconta nel suo ultimo best seller.