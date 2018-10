Opera Education Experience, al Teatro Sociale di Como weekend intensivo per insegnanti, educatori e famiglie

L’edizione 2018/19 è un curioso viaggio ispirato a L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, alla scoperta dell’opera buffa e del suo mondo ricco e affascinante. Il primo appuntamento della nuova edizione è un’anteprima per educatori e famiglie il 27 e 28 ottobre presso il Teatro Sociale di Como. Si chiama Opera Education Experience ed è una due giorni ricca di conferenze, laboratori e momenti di spettacolo dedicati sia agli operatori, educatori ed insegnanti che partecipano ai progetti scolastici, sia ad un pubblico di famiglie con i loro bambini.

Sabato 27 e domenica 28 ottobre, durante il week end ‘Experience’, saranno presentati tutti i progetti e le novità di OPERA EDUCATION 2018/19 grazie all’intervento dei team artistico/creativi, e verrà trasmessa una speciale conferenza stampa con l'ideatrice della piattaforma, Barbara Minghetti, in diretta facebook (qui il link per seguire la pagina di Opera Education https://www.facebook.com/OperaEducation.AsLiCo/ ).

Gli insegnanti e gli educatori che partecipano ai progetti di OPERA DOMANI, OPERA KIDS e OPERA IT potranno seguire dei laboratori pratici, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il 28 ottobre Opera Education invita le famiglie ad abitare il teatro per una giornata intera ricca di eventi. La domenica sarà infatti interamente dedicata alle famiglie ed agli operatori di primissima infanzia con un incontro condotto da esperti e artisti promotori di iniziative dedicate alla cultura ed all’infanzia, un concerto giocato per famiglie e bambini dagli 0-6 anni, letture animate e sorprese per tutte le età.

L’accesso è libero per tutte le conferenze e le letture animate.

Per il concerto pomeridiano, prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro Sociale di Como (fino a esaurimento posti).