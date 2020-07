Opera Baby: con l'adattamento del Rigoletto di Verdi al via la rassegna per l'infanzia del Teatro Sociale di Como

Sabato 4 luglio 2020, con uno spettacolo alle 16.30 e uno alle 17.30, a Villa del Grumello, va in scena la prima assoluta di Si gioca e si cresce ovvero Storia di Gilda e Rigoletto, adattamento tratto ovvimente dal Rigoletto di Giuseppe Verdi e dedicato alla primissima infanzia (0-3 anni). Con la regia di Eleonora Moro e la drammaturgia musicale di Giorgio Martano, è un “one women show” sorretto dalla bravssima attrice Sara Zanobbio, con l’accompagnamento alla fisarmonica di Paolo Camporesi.

È la prima volta che una produzione di Opera Education debutta durante il Festival Como Città della Musica, dato che di solito il contesto è quello del cartellone invernale, per accolgiere asili ed istituzioni scolastiche. Allo stesso modo la sede abituale è il palcoscenico del Teatro Sociale di Como, che funge anche da platea, per i bambini che si siedono direttamente sulle assi e così hanno modo di avvicinarsi agli interpreti, sentire, percepire, toccare, giocare con gli elementi di scena. Questa volta invece tutto si sposta nel Parco di Villa del Grumello (sabato 4) e nel Parco di Villa Erba (sabato 11 luglio, nei medesi orari). Tutte le messe in scena sono sono state ripensate per rispettare le misure anticontagio.

“Siamo felici di far debuttare questo piccolo gioiellino dedicato ai bambini.” Afferma Barbara Minghetti, curatore Opera Education e Progetti Speciali Teatro Sociale di Como AsLiCo. “La storia di un papà che insegna alla sua bambina le prime reazioni alle tensioni e alla gioie della vita che, nel parco meraviglioso di Villa del Grumello e poi di Villa Erba, acquisterà una magia particolare”.

L’ideazione musicale è tratta dall’opera originale, di cui sono state messe in risalto le arie ricorrenti per invitare all’ascolto; l’esperienza promuove la sperimentazione tramite tutti i sensi con colori, forme, materiali e linguaggi pensati per una configurazione scenica a misura di neonato.

La musica ed il canto raccontano la storia del cambiamento e della crescita dei due protagonisti del dramma di Verdi.

Uno spazio circolare sarà teatro del ‘prima’ e del ‘dopo’, di cosa accade quando un figlio sconvolge la vita della famiglia.

Rigoletto offre lo spunto per un racconto d’amore: come forza che muove il mondo, sconvolge le vite di chi lo incontra.

Ed ecco che un padre crudele e beffardo, Rigoletto appunto, ama sua figlia, Gilda, con potente dolcezza, inimmaginabile ai più, a chi lo conosce solo per la sua “maschera” esteriore.

L’amore è spesso tenuto segreto, come il vero volto sotto la maschera di un comico. La nostra storia parla di questo fiore segreto, di come le cose cambino nel momento in cui qualcosa di nuovo accade in una ruota che ha sempre girato nello stesso modo.

Le famiglie sono invitate a portare una coperta per potersi accomodare sul prato e per assistere allo spettacolo in uno spazio familiare ad hoc.