Occupy San Teodoro 2018, a Cantù quattro giorni di arte partecipata

Occupy San Teodoro è la rassegna del Teatro San Teodoro completamente gratuita che ospita spettacoli, musica, performance, workshop e tutto ciò che il nostro pubblico e i nostri partner hanno voglia di proporci. Dal 13 al 16 settembre, quattro serate per incontrare amici e fare nuove conoscenze, scoprire passioni, talenti, attitudini, innamorarsi, sperimentare, inventare poesie, cantare a squarciagola, giocare e mettersi in gioco, trasformare lo spazio del teatro in tutto ciò che si desidera, o lasciare che sia il teatro a trasformare chi ci entra.

Si aprono le porte del teatro per condividere e occupare con chiunque voglia venire spettacoli, monologhi, aperitivi, djset, balli swing, bolle di sapone, concerti live e l'Open Day della scuola TST_Lab. Un palcoscenico aperto, un laboratorio del fare, in cui sperimentare la partecipazione e la condivisione reale. Quattro giorni di eventi, totalmente gratuiti, per festeggiare insieme l’avvio della Stagione 2018/19 del teatro San Teodoro.

La rassegna ospiterà, sabato 15 settembre dalle ore 15, l’Open Day di TST_Lab | i corsi del Teatro San Teodoro: tanti corsi a più livelli e per ogni età. Questi corsi danno modo a tutti di esprimersi e partecipare; alcuni dei corsi attivi: recitazione, uso creativo della voce, danza classica, danza creativa, danza contemporanea, danza del ventre, flamenco, burlesque cabaret retrò, piccola scuola di circo, corso di pittura, yoga e yoga in gravidanza, pilates e tai chi. La presenza degli insegnanti professionisti durante l’Open Day permetterà a chiunque di avere un confronto con loro e di ricevere consigli sul percorso migliore da intraprendere.

Il programma completo

Giovedì 13 settembre

BLACKOUT. Storia di un uomo che ha passato tutta la sua vita a procrastinare | Monologo da un testo di Alma Di Bello (Finalista al Premio Campiello 2018)

Aperitivo in musica con L'Orchestrina delle Ore | PROGETTO DI SALVAGUARDIA DELLA MUSICA CANTAUTORALE ITALIANA (da Dalla a Jannacci, da Gaber a Modugno, passando per Tenco, Freak Antoni, Buscaglione, Zero, Battiato… fino ad arrivare alla nuova generazione di cantautori: Bersani, Franki Hi, Elio, Caparezza) | con Simone Severgnini, Tommaso Severgnini (voci), Francesco Badi, Stefano Acuto (chitarre), Francesca Anghileri (basso), Stefano Casartelli, Dimitri Pugliese(percussioni), Nicolò Moschera (tastiere e fisarmonica).

Laboratorio di USO CREATIVO DELLA VOCE con Andrea Reali (max 15 partecipanti. Iscrizione obbligatoria a info@teatrosanteodoro.it)

ALLA SCOPERTA DEL TOCCO DEL BENESSERE| Postazione di Trattamenti Shiatsu. Per conoscere l'arte del rilassamento totale | a cura di Marco Posa

ALLA CORTE DI UN GIULLARE. Un omaggio a Dario Fo | con Christian Poggioni

Venerdì 13 settembre

INCURSIONI IMPROVVISATE. Il Maestro LeMat Matteo Curatella, con la sua fisarmonica, le serenate e mille storie da raccontare e Billy Bolla con fantasie di bolle di sapone, si aggireranno per il teatro con le loro performance, incontrandosi di tanto in tanto per dar vita a degli stralci del loro spettacolo “The Bubbles Rock Show”.

Aperitivo in giardino con djset

Lezione aperta di Swing sul palco del teatro | a cura di Swingin'Folks

SWING. Una serata tutta da danzare, insieme ai ballerini swing di Swingin'Folks e a dj, che animeranno la pista, nel magico contesto del giardino del teatro.

Sabato 15 settembre

Open Day TST_Lab | i corsi del Teatro San Teodoro, con gli insegnanti

Monologhi “d’attore” | i corsisti della scuola di teatro TST_Lab. L’Acquario di Valentina (Maurizio Riitano), La scolta di Agamennone di Eschilo (Stefano Begalli), Enrico IV Pirandello (Ale Nigro), La livella(Fabio Capriotti), Romeo+Mercuzio (Ale Nigro/Stefano Begalli), Preghiera di un clown (Francesca Arnaboldi)

Aperitivo in musica con Lavorazioni Carni Rosse

PALABRAS EN MUSICA. Racconti dal mondo, tra canzone e poesia | di e con Xoán Curiel (chitarrista e compositore galiziano)

Domenica 16 settembre

TI RACCONTO UNA FIABA. Lettura animate a cura di Carla Giovannone

BATTISTA E LE STREGHE DEL LAGO. Leggenda del Lago di Como | spettacolo teatrale di e con Davide Marranchelli

TI RACCONTO UNA CITTA'. Presentazione del Laboratorio di drammaturgia | a cura di Alice Pavan, Beatrice Marzorati | Un percorso alla riscoperta dell'identità del territorio attraverso le storie della città di Cantù, dei suoi personaggi più o meno illustri e delle attività che hanno dato lustro ai suoi abitanti.

Incursione danzata con musica dal vivo a cura di Alessandro Pallecchi Arena (danzatore) e Archimede de Martini (violinista)

Presentazione del video-documentario

AMY&BLAKE. Concerto per le ultime parole d’amore” dedicato all’opera e alla vita di Amy Winehouse. Uno spettacolo tragicomico musicale sulla dipendenza dedicato all’eroina contemporanea che ha vissuto tutto, ha amato troppo ed è bruciata in fretta | ideazione e regia Alice Conti, testi Chiara Zingariello, sguardo ottuso Sabino Civilleri, musica dal vivo Davide Franz Franchini, uno spettacolo di ORTIKA