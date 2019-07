La lunga notte del Tango chiude la XII edizione del Festival Como Città della Musica in Arena

Sabato 13 luglio, con un cast di fama internazionale, dall’orchestra ai ballerini, termina la XII edizione del Festival Como Città della Musica, La notte che resta, con un appuntamento consacrato al tango, danza tra le più passionali e sensuali, dalla musica coinvolgente; uno spettacolo unico, grazie alla voce di Giacomo Medici, il bandoneón di Gianni Iorio e la danza di Laura Borromeo, che ballerà in coppia con Silvio Grand.

La serata è stata strutturata in tre parti per permettere di apprezzare, applaudire e vivere il tango sia da spettatori, che da danzatori, per coloro che desiderino partecipare ad un’interminabile milonga: il concerto vedrà interpreti la ‘passione e il canto’ della Giacomo Medici Tango Orchestra: Giacomo Medici (baritono di fama internazionale noto anche in Argentina come l' ‘italiano che canta il tango’) con Gianni Iorio (celebre bandoneonista, già collaboratore del premio Oscar Luis Bacalov), Dario Flammini (secondo bandoneón), Mauro Gubbiotti (pianoforte), Matteo Pippa (violino), Aurelio Venanzi (viola), Roberto Della Vecchia (contrabbasso); nella seconda parte sarà già possibile ballare il tango, con l’accompagnamento live dell’orchestra, che eseguirà i grandi classici da Gardel a Piazzolla; nella terza parte, che si protrarrà fino a notte fonda, la milonga continuerà con DJ set a cura di Roberto Rampini.

Un’occasione imperdibile per richiamare tangueri e appassionati di tango da tutta Italia, con la partecipazione straordinaria di Laura Borromeo, che danzerà con il ballerino di fama internazionale Silvio Grand, e curerà la parte dedicata al ballo insieme al celebre danzatore argentino.