A Lugano va in scena il musical Dirty Dancing

A poco più di trent’anni dall’uscita dell’omonimo film cult, il musical Dirty Dancing porta in scena al Lac di Lugano, l'1 e il 2 dicembre, l’intramontabile storia d’amore tra Baby e Johnny, continuando ad emozionare il pubblico di tutte le generazioni. Fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni ’60, Dirty Dancing il Musical racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle: nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico nasce la loro storia d’amore, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale. I dialoghi dell’adattamento italiano sono stati tradotti da Alice Mistroni, mentre le canzoni sono cantate dal vivo in lingua originale, sulle basi: non mancheranno i pezzi più famosi di questa straordinaria colonna sonora, tra cui Time Of My Life, vincitore di un premio Oscar e di un Golden Globe.