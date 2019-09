Maurizio de Giovanni, uno show lunare per il Teatro Sociale di Como

Mercoledì 2 ottobre alle 20.30 va in scena un assolo, ad incipit della stagione di prosa, commissionato dal Teatro Sociale di Como ad un grandissimo e pluripremiato scrittore italiano, Maurizio de Giovanni, che, con i suoi romanzi, i racconti, gli spaccati letterari, fa sognare i lettori, conducendoli per mano attraverso storie parallele, misteri, omicidi e casi da risolvere: Maurizio de Giovanni, per la prima volta al Sociale, presenterà alcune pagine, tratte dai tanti lavori, e tra questi I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi, dove la luna è evocata, spettatrice di vicende inaspettate, tacita testimone di avvenimenti, rifugio cui affidare sogni, pensieri, proiezioni.

“La luna faceva la sua parte, enorme e ferma nello spazio a illuminare il silenzio della tarda sera di primavera. Era di per sé uno spettacolo e avrebbe meritato tutta l’attenzione dell’eventuale pubblico, anche perché gli alberi e la leggera brezza facevano del loro meglio per darle una cornice degna della fama del luogo: e in effetti sembrava proprio che la ragazza, passeggiando lenta verso il parapetto attraverso il giardino, fosse là proprio per questo, per assistere alla rappresentazione della natura che inscenava il celebre viale d’argento sulla distesa scura, inclusi mormorio di foglie e canzone appassionata in lontananza…. “

“La sfida è il bello di essere scrittori: mettersi in gioco - ha affermato Maurizio de Giovanni - e a Como dedico questo show lunare in cui faccio me stesso, cioè leggo le mie storie di Luna proprio a Como. Per questo ho accettato di imbastire questo spettacolo che porto solo sul lago e non andrà altrove.”

“Tradizione vuole che la stagione di prosa tragga avvio da un assolo - afferma Fedora Sorrentino, presidente Teatro Sociale di Como - commissionato ad un personaggio che possa superare ogni barriera metateatrale, in sintonia con il teatro, il luogo, il nostro pubblico. Siamo felici che Maurizio de Giovanni abbia accettato il nostro invito, e abbia voluto creare un cammeo, pensato esclusivamente per Como, dedicato alla luna. Molto di più di un reading, sarà un momento di grande poesia, accompagnato da musiche che si innestano nella narrazione, a caratterizzare personaggi e situazioni, dal jazz anni 30, a rievocare le vicende legate al Commissario Ricciardi, alle canzoni del grande repertorio tradizionale napoletano, a suggerire la luna che sul Golfo di Napoli osserva muta i protagonisti di tanti romanzi.”

La narrazione sarà accompagnata da momenti musicali, curati dalla voce di Marianita Carfora, accompagnata al sax da Marco Zurzolo, alla chitarra Carlo Fimiani. Al termine dello spettacolo Maurizio de Giovanni è disponibile nel foyer ad incontrare gli spettatori che desiderino avere libri autografati. Feltrinelli Como metterà a disposizione una selezione di titoli che sarà possibile acquistare al momento.

Maurizio de Giovanni

Maurizio de Giovanni è nato nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Ha pubblicato tre serie di genere giallo e noir: quella con protagonista il commissario Ricciardi, ambientata nei primi anni Trenta, che conta a oggi undici romanzi; quella de i Bastardi di Pizzofalcone, ambientata nella Napoli contemporanea, finora composta da nove romanzi, da cui è tratta la serie televisiva omonima con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini trasmessa da Rai Uno; nel 2018, invece, è stato pubblicato il primo libro della serie dedicata a Sara Morozzi dal titolo Sara al tramonto, a cui segue Le parole di Sara (2019). Il personaggio di Sara, inoltre, compare nel libro Sbirre (2018). Altre opere dell’autore sono Il resto della settimana, I Guardiani e numerosi racconti tra cui si ricordano in particolare quelli con protagonista l’assistente sociale Mina Settembre: Un telegramma da Settembre e Un giorno di Settembre a Natale. Con Il metodo del Coccodrillo del 2012 ha vinto il Premio Scerbanenco. Maurizio de Giovanni ha scritto anche per il teatro, adattando Qualcuno volò sul nido del cuculo di Kesey e American Buffalo di Mamet, e realizzando i testi originali di Ingresso indipendente e di Il silenzio grande. Il 25 giugno 2019 è stato pubblicato il libro che vede l'uscita di scena del commissario Ricciardi dal titolo Il pianto dell'alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi (Einaudi Editore). Il suo ultimo libro pubblicato è Dodici rose a Settembre (2019, Sellerio Editori Palermo), il primo romanzo completamente dedicato al personaggio di Mina Settembre.