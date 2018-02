I Legnanesi fanno poker al Teatro Sociale di Como: in scena dal 19 al 22 aprile

Il Teatro Sociale di Como si prepara ad accogliere i Legnanesi e il loro pubblico per una lunga e divertentissima permanenza del nuovo spettacolo “Signori si nasce… e noi?”. Saranno infatti ben quattro le date sul palco di piazza Verdi per la storica compagnia dialettale: 19, 20, 21 e 22 aprile.

È l'8 marzo, compleanno della Teresa che coincide con la Festa della donna. Mentre nel cortile fervono i festeggiamenti, l’attenzione di Teresa viene attirata dal cellulare del Giovanni, dimenticato sul tavolo: un sms sospetto coinvolgerà i due in una discussione molto accesa, con la figlia Mabilia che, spaventata dalla situazione, cercherà di riappacificarli. Tra Teresa e Giovanni trionferà l’amore o incomberà l'ombra della separazione? Il Giovanni cadrà nelle grinfie di una ricca ereditiera o preferirà l’amore - povero ma sincero - della sua Teresa? Il dilemma si scioglierà ai piedi del Vesuvio.

In occasione dei 50 anni dalla scomparsa del grande Antonio De Curtis, il titolo dello spettacolo, i colori e le tradizioni di Napoli, la “malafemmena” come colonna sonora degli strabilianti quadri musicali di Mabilia, renderanno omaggio alla maschera immortale di Totò e testimonieranno come i Legnanesi, oggi, non conoscono confini.