Il Teatro Sociale di Como risponde

Sono numerose le novità della Stagione Notte 2018/2019 del Teatro Sociale di Como intitolata In Viaggio e tra queste si mette in gioco Fedora Sorrentino. Un lunedì al mese il Presidente dello storico teatro di piazza Verdi risponderà all’infoline per chiacchierare col pubblico. Si comincia lunedì 17 settembre, dalle ore 14.30 alle 16.30. Chiamando al numero 031/270170, abbonati e spettatori potranno parlare con la direttrice Sorrentino per chiedere consigli sugli spettacoli, soddisfare delle curiosità, ma anche muovere delle critiche o dare dei suggerimenti. Il calendario con date e orari verrà reso noto mensilmente sui social e sul sito web del Sociale.

La Stagione si apre il 27 e 29 settembre con Il viaggio a Reims, per continuare le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Gioachino Rossini. Torna a Como a curare la regia lo stravagante Michal Znaniecki, mentre la direzione sarà affidata al giovane Michele Spotti, già co- nosciuto qualche anno fa con Opera domani.