Ritorna sabato 4 maggio al Teatro Sociale di Como per il secondo anno, l’appuntamento con la tradizione che da metà Ottocento fino a circa gli anni Sessanta del Novecento riscuoteva grande successo e coincideva con l’apertura della stagione lirica al Teatro Sociale di Como: il Gran Ballo in platea. La Compagnia nazionale di danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca, ci regalerà grandi emozioni.

Il Gran Ballo dell'800 sul Lago di Como è frutto della passione intellettuale, dello slancio creativo e dell'accuratezza filologica delle ricerche del direttore Nino Graziano Luca che plasma le indicazioni tratte dai testi dell'epoca in veri e propri capolavori del bello, facendole diventare patrimonio collettivo ed accessibile a tutti. L'evento è promosso con la finalità di un fundraising: il ricavato verrà infatti destinato ai lavori di ristrutturazione in atto al Teatro Sociale. Il 20 maggio ci sarà uno Shooting fotografico ed un'Estemporanea d'arte nei luoghi simbolo della città con i “partecipanti in costume dell'800” che si presteranno nel ruolo di modelle e modelli per i pittori ed i fotografi che si concluderà a pranzo con un “Dejuner sur l'herbe”.

Carnet delle danze

PRIMA PARTE

Grande Entrée

La Traviata -Valzer

Il Pipistrello – Quadrille

Il Fazzoletto di Pizzo – Rose dal Sud

Musen Polka

Victoria Quadrille

Mr. Beveridge’s Maggot

Pas de Patiner

Hungarian March

Moscow Polka

Russian Figure Waltzny

SECONDA PARTE

Fächer – Polonaise

Coppelia –Valzer delle Ore

Scottish Roulette

Quadriglia I Lancieri

Mazurka dal Gattopardo

Contraddanza Venezia

Hole in the Wall

The Comical Fellow

Virginia Reel

Rigoletto – Questa o Quella

Radetzky March

Il Teatro quest’anno propone un’experience destinata a chi desidera avere una visita guidata, con alcuni aneddoti a ricordare la storia dei balli al Teatro Sociale e, pur non partecipando al ballo, assistere allo spettacolo, osservando dalle gallerie la Compagnia Nazionale di Danza Storica comporre quadriglie, valzer e galoppi: due sono i turni in cui sarà possibile accedere alle gallerie e, per circa 45 minuti, osservare, non osservati, le coreografie, come all’interno di un film d’altri tempi.

- ore 18.30 (ingresso e inizio prima parte) fino alle 19.15 circa (per questo 1° turno si dorvà entrare per le ore 18.20)

- ore 21.30 (inizio circa seconda parte) fino alle 22.15 circa

II costo di questa experience è di 10 euro. I tagliandi per questa experience potranno essere acquistati già a partire da giovedì 18 aprile, direttamente in biglietteria.