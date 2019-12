Geppi Cucciari è perfetta e quasi soldout al Teatro Sociale di Como

Perfetta è un monologo teatrale nel quale trovano spazio comicità e satira di costume e che racconta le quattro fasi del ciclo femminile. È il racconto specifico di una donna nella quale tutte possono riconoscere le proprie emozioni e fragilità, ma anche e soprattutto un tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile. Una radiografia sociale, emotiva e fisica, di ventotto comici e disperati giorni della vita di una donna… quasi perfetta.

La poliedrica Geppi Cucciari torna in teatro, sabato 14 dicembre al Sociale di Como, con un monologo scritto per lei da Mattia Torre che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Uno spettacolo che conferma il grande talento di Geppi la cui forte personalità, emersa sul palcoscenico dello Zelig di Milano, si è rafforzata nel corso della sua carriera attraverso il grande e piccolo schermo, la conduzione radiofonica e televisiva. La protagonista di Perfetta conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della sua vita.