Fashion Theatre Obraz a Como, emozione, sperimentazione e creatività in uno spettacolo indimenticabile

L’edizione 2018 del Lake Como Festival della Luce organizzato da Fondazione Alessandro Volta e Associazione Città della Luce con il contributo di Comune e Camera di Commercio di Como ospita, nel suo ricco programma, lo spettacolo della famosa compagnia teatrale russa, per la prima volta in Italia, Fashion Theatre Obraz. L’appuntamento è per domani, venerdì 11 maggio alle ore 21.00 presso l’Auditorium del Collegio Gallio di Como.

Il teatro di moda Obraz è nato più 30 anni fa e fin dalle sue prime rappresentazioni ha sperimentato nuove forme d’arte. Il linguaggio teatrale che utilizza è unico: movimenti del corpo, effetti e giochi di luce, suoni, scenografie sostituiscono l’interazione verbale degli artisti con il pubblico in sala. L'unicità del progetto teatrale “Fashion Theatre Obraz” è determinata dalla forma di implementazione delle idee collettive sul palco. La linea sottile tra teatro e moda messa in scena da giovani e talentuosi artisti immerge lo spettatore in un’atmosfera coinvolgente, emozionante e totalmente creativa. Nello spettacolo intitolato “Otzvuki” l’ambiguo ventesimo secolo prende vita. Gli artisti ricreano l’atmosfera del secolo scorso portando lo spettatore a guardare il volto del tempo e ad ascoltare l’eco delle sue voci. La danza, la musica, l'interazione tra luci e ombre danno vita a uno spettacolo unico. La sintesi perfetta di una vera e propria forma di arte contemporanea.

Ingresso libero previa registrazione tramite il sito www.festivaldellaluce.it