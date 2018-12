Enzo Iacchetti si racconta al Teatro Sociale di Como

Si avvicina l’apertura di una stagione di grandi risate al Teatro Sociale di Como. Tra pochi giorni debutterà anche la Prosa 2, gli spettacoli di prosa leggera che con ironia, humor e divertimento, non mancheranno di farci riflettere sulla società contemporanea. Domenica 16 dicembre arriva in città Enzo Iacchetti con Intervista confidenziale spettacolo in cui, con aneddoti e ironia, racconterà la sua carriera. Accompagnato dalla sua chitarra, l’intervista si trasformerà in un vero spettacolo da cabaret.

L’idea portante dell’intervento è quella di intervistare Enzo Iacchetti attraverso domande mirate che siano collegabili al tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva, insomma artistica. L’interlocutore sul palco insieme ad Enzo Iacchetti sarà Giorgio Centamore, suo fidato e fedele autore e collaboratore. Questo meccanismo sarà il pretesto narrativo per stimolare racconti e aneddoti che andranno a svelare segreti professionali, aprendo anche una finestra su tutto ciò che esiste dietro al lavoro e alla carriera di un personaggio famoso. Esordi, prime esperienze, provini televisivi, l’esperienza del Maurizio Costanzo Show, infine Striscia la notizia, saranno gli argomenti trattati e tutti in versione comica fino a trasformarsi in un vero spettacolo da cabaret. Iacchetti, sul palco, sarà accompagnato dalla sua chitarra ed il pubblico potrà intervenire con domande a tema.

A seguire, il 3 febbraio sarà la volta di Paolo Migone in Beethoven non è un cane, viaggio delirante allegro ma non troppo nel mondo dei grandi padri della musica. Chiude la rassegna il 30 marzo Teresa Mannino nel quasi esaurito Sento la terra girare, spettacolo che incarna alla perfezione la graffiante ironia dell’artista siciliana. Lo spettacolo della Mannino è vicino al sold out, gli ultimi posti disponibili restano quelli dell’abbonamento alla Prosa 2: è ancora possibile, infatti, abbonarsi ai 3 spettacoli (Iacchetti, Migone, Mannino) ad un prezzo supervantaggioso, dai 69€ per la platea fino a 36€ in V galleria ranghi.