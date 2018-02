Elio e Micheli raccontano Rossini al Sociale di Como

Sabato 24 febbraio alle ore 20.30 il Teatro Sociale di Como si trasformerà in un cantiere con Cantiere Opera: Gioachino Rossini, ovvero la rivoluzione in musica. Elio (di Elio e le Storie Tese) e Francesco Micheli ci dimostrano come Nonna Opera, pur invecchiando, non abbia smesso di essere attiva e pimpante.

Attraverso video, letture, improvvisazioni, cantanti d’opera, battibecchi, ridendo e scherzando, i due artisti daranno forma a una piccola enciclopedia dell’opera italiana, concentrando l’attenzione su Rossini.

Musica e risate per una serata da non perdere!

Nel foyer del Teatro, sabato 24 alle ore 18.30, gli studenti del Liceo Musicale Teresa Ciceri di Como introdurranno la serata con letture, arie e musica del Maestro Rossini. L’evento sarà aperto a tutti e ad INGRESSO LIBERO.