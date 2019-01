Il diario di Anna Frank raccontato ai bambini a teatro

Domenica 27 gennaio alle ore 16.00, presso la Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare di via Castellini 7 a Como, per la rassegna teatrale dedicata ai bambini “La domenichina dei piccoli”, in occasione della giornata della memoria si terrà lo spettacolo Il diario di Anna Frank raccontato ai bambini.

È possibile raccontare ai bambini l’immane tragedia della vicenda di Anna Frank e della persecuzione degli ebrei durante il nazismo? L’intento generale del fare teatro da parte di TeatroGruppo Popolare è spesso quello di portare alla coscienza fatti di gravità civile pur tuttavia in modo poetico e trasfigurato, facendo sì che lo spettatore (il piccolo spettatore, in questo caso) si accosti al problema senza chiudere gli occhi e se ne appropri nei tempi e nei modi consoni alla propria sensibilità. Così, anche una vicenda come quella di Anna Frank può diventare fonte di sorriso e pensamento, come nella strada maestra disegnata da Roberto Benigni con La vita è bella.

Lo spettacolo sta girando nelle scuole primarie dall’anno scorso con notevole interesse da parte di alunni e insegnanti, questi ultimi facilitati in questo modo ad approcciare un argomento altrimenti difficile per la sua intrinseca crudezza.

Nello spettacolo Il diario di Anna Frank raccontato ai bambini, la storia verrà raccontata e cantata insieme ai giovani spettatori e con loro si costruirà un finale alternativo a quello che ci ha brutalmente consegnato l’evento più devastante del Ventesimo secolo.