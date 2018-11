Danza al Teatro Sociale, ultimi giorni per abbonarsi

Prosegue al Teatro Sociale di Como la Stagione Notte 2018/19, IN VIAGGIO. Un viaggio denso di emozioni e pensieri, con tappe per riflettere e soste per ridere. In compagnia di musica e parole, con spettacoli di diverso genere e diversa nazionalità. Tra pochi giorni debutterà anche la stagione di danza, con un susseguirsi di grandi compagnie IMPERDIBILI che ci portano da una parte all’altra del mondo.

Dalla Francia del BALLET NATIONAL DE MARSEILLE, ai grandi classici russi di Caikovskij ballati dal CLASSICAL RUSSIAN BALLET o dal BALLETTO DEL SUD, con musica eseguita dal vivo dalla HIO Hungarian International Orchestra; dagli Stati Uniti dei ballerini di PARSONS DANCE, pronti a portare in Italia un nuovissimo spettacolo, fino al BALLETTO DI MARIBOR, la prima compagnia di balletto della Slovenia che si esibirà in una coreografia in cui l’elemento principale sarà l’acqua!

Gli amanti del balletto hanno ancora alcuni giorni a disposizione per abbonarsi ai quattro balletti (l’evento di capodanno è fuori abbonamento), potendo così usufruire di tariffe vantaggiose. Il primo balletto della stagione sarà BOLERO/TWO, in programma mercoledì 14 novembre alle ore 20.30, con il BALLET NATIONAL DE MARSEILLE, una delle più grandi compagnie di danza francesi, fondata nel 1972 dal coreografo Roland Petit.

Fino al 14 novembre sarà possibile acquistare gli abbonamenti alla danza per i 4 balletti (14 novembre BOLERO/TWO, 21 dicembre LA BELLA ADDORMENTATA, 22 febbraio PARSONS DANCE, 29 marzo SAGRA DELLA PRIMAVERA) da un prezzo complessivo di 100€ per la platea fino a 40€ in V galleria ranghi.