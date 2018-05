Dancing on Water, il contest per vincere i biglietti di Mediterranea in Arena

Da non perdere l’appuntamento con la danza al Festival Como Citta’ della Musica. Il 6 luglio all’Arena del Teatro Sociale di Como andrà in scena Mediterranea, del grande coreografo Mauro Bigonzetti. Chi partecipa al contest puo’ vincere i biglietti per assistere al balletto. Invitiamo ballerini, compagnie di danza amatoriali e professioniste, scuole, o semplicemente appassionati, a creare una breve coreografia ispirata a “mediterranea”. Lo stile delle esibizioni in scena sarà libero e senza vincoli, l’importante è che l’acqua sia il fil rouge del progetto coreografico: un balletto ispirato all’acqua, oppure con il suo utilizzo, o ancora in riva al lago, a un fiume, dentro in mare.

Chi vuole partecipare al contest dovrà girare un video e pubblicarlo nell’evento Facebook della fanpage Festival Como Città della Musica, entro il 17 giugno. Il video che avrà ricevuto più like riceverà i biglietti omaggio per il balletto, mentre gli altri partecipanti al contest potranno usufruire di biglietti a soli 10euro.