Ancora sospese le attività del Teatro Sociale di Como

Secondo l’ordinanza firmata dal Presidente Attilio Fontana, in accordo con il Ministro della Salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo, anche il Teatro Sociale di Como ha dovuto sospendere tutte le attività dal 23 febbraio fino all’8 marzo per contenere il contagio da coronavirus.

In questi giorni la direzione del Teatro di piazza Verdi ha lavorato per una riprogrammazione degli appuntamenti sospesi della scorsa settimana, con l’obiettivo di soddisfare il più possibile gli spettatori, dando loro la possibilità di non perdere gli spettacoli scelti, ma anche le compagnie e gli artisti stessi, desiderosi di andare in scena in un Teatro come il nostro, soprattutto in un momento critico come questo.

Al momento, il Teatro Sociale di Como è riuscito a riprogrammare i seguenti titoli

Lo spettacolo di Virginia Raffaele, che avrebbe dovuto tenersi il 25 febbraio, è riprogrammato per lunedì 30 marzo;

Overload, in calendario il 26 febbraio, è spostato a venerdì 8 maggio:

Alice in Wonderland, del 28 febbraio, si terrà venerdì 20 marzo:

Opera baby, che avrebbe dovuto tenersi domenica 1 marzo, è riprogrammata in Sala Bianca domenica 26 aprile.

Per questi spettacoli, i biglietti già acquistati valgono per le nuove date, non è necessario alcun cambio.

La notte jazz che avrebbe dovuto tenersi il 29 febbraio è stata purtroppo cancellata. A partire dal primo giorno di apertura al pubblico, sarà possibile richiedere il rimborso: se l’acquisto è stato fatto in biglietteria sarà necessario presentarsi con il biglietto allo sportello;

se il biglietto è stato acquistato online sul sito www.teatrosocialecomo.it , è necessario inviare una mail a biglietteria@teatrosocialecomo.it indicando il numero d’ordine, nome, cognome, indirizzo email con cui si è effettuato l’acquisto e il proprio codice IBAN.

Gli appuntamenti di questa settimana (Misericordia, in calendario martedì 3 e mercoledì 4 marzo, Fame mia giovedì 5, l’appuntamento di Como-Cernobbio A/R di venerdì 6 e infine lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni in programma sabato 7) sono al momento sospesi; al più presto verrà data comunicazione su un’eventuale riprogrammazione.

La biglietteria del Teatro Sociale resterà chiusa fino all’8 marzo. Per informazioni e prenotazioni telefoniche si potrà contattare l’infoline al numero 031.270170 dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30.