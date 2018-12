Arriva finalmente a Como Stomp, due serate imperdibili al Teatro Sociale

L’ensemble inglese di Brighton (ma lanciato a Broadway) che dal '91 imperversa sulle platee di tutto il mondo sbarca finalmente a Como, portando la loro "street art" che trasforma i rumori della civiltà contemporanea in danza, teatro, musica. Stomp arriva al Teatro Sociale, grazie a MyNina spettacoli, l’11 e 12 dicembre alle ore 20.30.

La formula è semplice ma geniale: riciclare oggetti comuni della realtà urbana e industriale come bidoni, coperchi, sacchetti di plastica e di carta, scope, cerchioni di ruote, accendini, sturalavandini, lamiere, lavelli di cucina, e quant'altro, trasformandoli, a suon di percussioni, in musica e coreografie dal ritmo travolgente. Una vera sinfonia di suoni, e di stupore, che contagia, e diverte. Scope, scatole di fiammiferi, bidoni della spazzatura, martelli: sono loro i protagonisti della serata. E Stomp esplora meravigliosamente, con questi oggetti, aspetti del suono precedentemente sconosciuti.

Uscendo dal teatro non si potrà fare a meno, guardandosi intorno, a casa o per strada, di scorgere in ogni oggetto d'uso quotidiano un possibile strumento che nelle nostre mani potrebbe, chissà, destarsi dall'immobilità e trasformarsi da oggetto comune in un vero e proprio strumento musicale. E scoprirci anche noi uno "Stomp"!