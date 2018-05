Como Lake Dance Award al Teatro Sociale

Como Lake Dance Award, il concorso internazionale dedicato alla danza torna nella sontuosa cornice del Teatro Sociale di Como il 12 e 13 maggio 2018 per la sua seconda scintillante edizione, con la direzione artistica di Giacomo Molinari, danzatore, coreografo e Presidente dell’Associazione Italiana Danzatori.

Anche per questa seconda edizione il Como Lake Dance Award regalerà a Como e ai suoi concorrenti una serata esclusiva in una location prestigiosa: domenica 13 maggio alle ore 20.30 si terrà il Galà finale che vedrà i vincitori condividere il palcoscenico del Teatro Sociale con stelle della danza già affermate.



Anche quest’anno ballerini provenienti da tutto il mondo si sfideranno a passo di danza sotto lo sguardo attento di una giuria prestigiosa e di profilo internazionale composta da Melanie Person (Co-Director The Ailey School, New York City), Vittorio Biagi (Coreografo Internazionale), Carlos Valcàrcel (Director of Dance, English National Ballet School, London), Oliver Matz (Director of Dance Studies, Zurich Dance Academy), Michael Leon Thomas (Coreographer/Master Teacher, New York City), Damiano Bisozzi (Coreografo Internazionale).

Inoltre, il Concorso vedrà la straordinaria presenza di Manuela De Luca Direttrice Nazionale Royal Academy of Dance e di Matthew Paluch, rappresentante della Royal Academy of Dance, che giudicheranno i ballerini delle sezioni Baby, Teen, Juniores e Seniores, categorie Solisti e Coppie nei soli stili di danza Classica e Neoclassica.

Il Como Lake Dance Award – organizzato e prodotto dall’Associazione Art & Culture Events con il patrocinio del MiBACT, Comune di Como, Associazione Italiana Danzatori - si configura come centro nevralgico, spazio di confronto e di crescita per artisti che desiderano sfidarsi direttamente sulla scena senza mai dimenticare la qualità, ma anche aprirsi al mondo del lavoro e della professione del danzatore. Saranno infatti assegnati oltre a premi in denaro anche borse di studio in prestigiosi Enti di formazione della danza: un supporto concreto non solo per accedere a scuole e stages internazionali, ma anche per ottenere un sostegno ai costi degli studi, perché il talento deve essere formato e coltivato costantemente.

Per questo motivo, Como Lake Dance Award, offre ai suoi partecipanti delle borse di studio di alto prestigio presso le più importanti dance company e scuole di tutto il tutto il mondo: The Ailey School e Complexions Contemporay Ballet di New York City, English National Ballet School di Londra, Zurich Dance Academy di Zurigo, The Russian Institute of Theatre Arts di Mosca, Associazione Italiana Danzatori di Roma che contribuiscono a completare il grande disegno del Como Lake Dance Award che ha fortemente voluto richiamare l’attenzione di queste importanti realtà della danza internazionale perché il talento possa davvero diventare una professione.

Sette gli stili ammessi e ben cinque le categorie previste: Como Lake Dance Award vuole dare l’opportunità a talenti giovanissimi, e anche più maturi artisticamente, di farsi notare, di credere nel sogno, di far vivere il talento.