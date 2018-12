Capodanno al Teatro Sociale: Lago dei cigni e cenone in Sala Bianca

Il Capodanno al Teatro Sociale di Como, un appuntamento magico e romantico in uno dei teatri più affascinanti d’Italia. Una cena presso la splendida Sala Bianca, in una cornice d’altri tempi ed un classico assoluto del balletto, Il lago dei cigni con il Classical Russian Ballet, il tutto lunedì 31 dicembre dalle ore 18.00.

Il lago dei cigni è una creazione artistica unica amatissima da grandi e piccoli sognatori. La geniale musica di P.I. Čajkovskij e le danze raffinate messe in scena da Marius Petipa e Lev Ivanov esprimono le sottili sfumature dei sentimenti umani. Il ruolo di Odette, stregata dal mago malvagio, e il suo antagonista il cigno nero è una grande sfida per ogni ballerina del mondo. Anche se la prima esecuzione assoluta fu accolta tiepidamente perché risultava "complicata" e diversa dalla consuetudine, oggi Lago dei cigni è tra i balletti più apprezzati dal pubblico e non vi è modo più tradizionale di iniziare i festeggiamenti per il Capodanno.

Capodanno Experience

Vivi una serata esclusiva per festeggiare l’ultimo dell’anno in un Teatro dell’800! Con il pacchetto CAPODANNO EXPERIENCE, al costo di 150,00€, avrai diritto a partecipare al Balletto Il lago dei cigni dai migliori posti centrali di platea e, a seguire, il veglione presso la splendida cornice della Sala Bianca del Teatro Sociale di Como. Chi lo vorrà, con un piccolo extra, potrà accomodarsi in un palco ad assistere allo spettacolo insieme a una bottiglia di champagne.

Servizi inclusi nel Capodanno Experience:

• Ospitalità in uno spazio privato con guardaroba gratuito

• Visione del balletto dai migliori posti di platea

• Cenone di capodanno nella prestigiosa Sala Bianca

Inizio ore 18.00. La disponibilità dei pacchetti è limitata.

INFO

BIGLIETTI da 38€ a 21€ + prev. In vendita presso la biglietteria del Teatro oppure online su www.teatrosocialecomo.it

CAPODANNO EXPERIENCE: 150€ in vendita presso la biglietteria del Teatro oppure online su www.teatrosocialecomo.it (entro sabato 28/12 ore 18.00)