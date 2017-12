Il Capodannificio di Alessio Parenti al San Teodoro di Cantù

Domenica 31 dicembre il Capodanno al Teatro Comunale San Teodoro vede protagonisti i comici dal cabarettificio per una serata scoppiettante e piena di risate. Anche quest'anno Il CAPODANNIFICIO si riconferma la scelta migliore per salutare il vecchio anno e iniziare il nuovo con una grossa risata sulle labbra.

A presentare la serata, come sempre, sarà l’ideatore del progetto, Alessio Parenti (Zelig, Le Iene, Via Massena 2, Comedy Central, Metropolis, presentatore ai laboratori Zelig, autore di Panariello Non Esiste, Buona la Prima).

La serata inizierà alle 21 con l'apertura del teatro e l'inizio dello show. Calcheranno il palco alcuni amici storici del cabarettifico. Nel dettaglio ci saranno: Raffaele D’Ambrosio, Rubes Piccinelli e Herbert Cioffi, Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Fausto Solidoro e Michele Cordaro.

A mezzanotte si brinderà tutti insieme con spumante panettone e pandoro e l'immancabile cotechino e lenticchie. La serata proseguirà poi con la ormai consolidata gara fra comici.

PROGRAMMA

21.00 | apertura biglietteria e inizio spettacolo

00.00 | brindisi con zampone e lenticchie, pandoro e panettone

00.30 | ripresa show

PRENOTAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI

Mail: biglietti@teatrosanteodoro.it

Biglietteria: Venerdì 29 dicembre dalle 10 alle 13

Acquisto Online: www.teatrosanteodoro.it

INFOLINE

maddalena.massafra@mondovisione.org | +39 3319780855