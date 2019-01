Cantanti lirici in gara, finale al Teatro Sociale di Como

La grande finale del 70° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici si terrà al Teatro Sociale di Como il 6 gennaio alle ore 15.30. Come da tradizione, la finale sarà ad ingresso libero al pubblico, che avrà la possibilità di esprimere il proprio giudizio sui concorrenti. Lo scorso 27 ottobre AsLiCo ha festeggiato l’anniversario dei 70 anni.

Durante la serata si sono esibiti alcuni dei vincitori delle passate edizioni del Concorso per giovani cantanti lirici che oggi possono vantare presenze nei più importanti teatri di tutto il mondo.

Il Concorso AsLiCo dal 1948 dà infatti la possibilità ai giovani cantanti che desiderano lavorare nel mondo della lirica come solisti di presentarsi ed esibirsi davanti ad una importante Commissione. I vincitori poi avranno il privilegio di intraprendere non solo un percorso formativo partecipando alle Masterclass tenute da grandi artisti, ma soprattutto di prendere parte alle produzioni di OperaLombardia e del progetto Opera domani. Come ogni anno, il Concorso è infatti promosso da AsLiCo d’intesa con OperaLombardia e Fondazione Teatro alla Scala.

Per partecipare alla sezione "Concorso per ruoli", il candidato dovrà scegliere per quale ruolo presentarsi tra quelli proposti, oltre che 4 arie. Quest'anno le opere previste sono Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, titolo di inaugurazione a Como della prossima Stagione Lirica 2018/19, La Sonnambula di Vincenzo Bellini, altra opera in cartellone, ed infine L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, il progetto Operadomani che debutterà al Sociale il prossimo 11 febbraio 2019.

Per la sezione "Concorso per voci emergenti", invece, il candidato dovrà preparare 5 arie.

Nel mese di dicembre si sono svolte le preselezioni a Barcellona, Palermo, nel Lussemburgo, a Roma e a Como, dove il 3 gennaio cominceranno le fasi eliminatorie e semifinale, per terminare poi il 6 gennaio.

A decidere i vincitori della 70° edizione, sarà la Commissione composta da personalità di spicco del panorama lirico: Nicole Braunger, Direttore Artisitico del Badisches Staatstheater di Karlsruhe; Jacopo Brusa, Segretario Artistico della Fondazione Teatro Fraschini di Pavia; Vincenzo De Vivo, Direttore Artistico della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi; Umberto Fanni, Direttore Generale della Royal Opera House di Muscat; Toni Gradsack, Responsabile delle compagnie di canto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano; Giovanna Lomazzi, Vice Presidente AsLiCo; Fortunato Ortombina, Sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia; Paolo Pinamonti, Direttore Artistico del Teatro di San Carlo di Napoli; Christina Sheppelmann, Sovrintendente e Direttore Artistico del Gran Teatre del Liceu di Barcellona; Giovanni Vegeto, Direttore Generale AsLiCo.

Il Presidente di Commissione sarà Dominique Meyer, Direttore della StaatsOper di Vienna.